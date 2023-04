Drzé góly, Kloppův nástroj... Legenda Bobby a jeho emocemi nabité sbohem

Fanoušci, kteří navštěvují the Kop, nejznámější tribunu na Anfieldu, jež ve své době pojala 28 tisíc lidí a patřila k největším na světě (dnes 13 tisíc), jsou proslulí jako ti nejhlučnější na stadionu a říkají si příznačně Kopites.

„There’s something that the Kop want you to know. The best in the world is Bobby Firmino!“ Chceme, abyste něco věděli. Nejlepší na světě je Bobby Firmino!

Hladina decibelů dosáhla vrcholu, když příznivci Liverpoolu vítali na hřišti brazilského kouzelníka – poprvé od zjištění, že klub po vypršení smlouvy v létě opustí.

Rudý dav udal novou notu: „Naše číslo devět, dejte mu míč a on vždycky zazáří!“ Neskandovali jen Kopites, milostnou serenádu plnou lásky prozpěvoval celý Anfield a člověka to vzalo za srdce. Viditelně dojatý byl i Jürgen Klopp.

Firmino na to zareagoval odpovídajícím způsobem – trefou během pár chvil po vstupu na trávník (v 78. minutě nahradil Codyho Gakpa) završil rekordní vítězství 7:0 nad Manchesterem United.

Před osmi roky přitančil z Hoffenheimu, kde nosil dres s číslem 10 jako vzrušující špílmachr (50 zásahů a 40 asistencí během čtyř let). Brendan Rodgers, tehdejší kouč, však váhal. Chtěl, aby se ústředním bodem jeho útoku stal Christian Benteke.

Poté, co Firmino vypadal ztraceně (na postu krajního záložníka), se vlády chopil Klopp. Přesunul Bobbyho na pozici falešné devítky a pokřtil ho na