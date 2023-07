Posila za 1,5 miliardy, z Mounta je ďábel! A teď hroťáka, přeje si legenda

Zamíří Mason Mount do Manchesteru United? • Reuters

Anglický záložník Mason Mount zamířil z Chelsea do Manchesteru United • Twitter.com

Hned první letní posila Manchesteru United budí respekt. Rudí ďáblové po dlouhých námluvách přivedli klíčového muže Chelsea, záložníka Masona Mounta. Odchovanec Blues vyšel klub z Old Trafford na 64 milionů eur (1,5 miliardy českých korun). „Klub, v němž jste vyrostli, se nikdy neopouští lehce, ale Manchester United pro mě představuje úžasnou výzvu,“ pochvaluje si svůj přesun čtyřiadvacetiletý reprezentant Anglie.

Po dlouhých osmnácti letech dal Mason Mount Chelsea sbohem. „Do klubu jsem přišel jako šestiletý kluk a zažil jsem toho zde opravdu hodně. Především vítězství v Lize mistrů je zcela nezapomenutelné. Moc děkuji za ohromnou podporu, kterou jste mi během let vyjadřovali. Je mi jasné, že mé rozhodnutí spoustu z vás naštve, ale činím správný krok v mé kariéře. Do budoucna vám přeji jen to nejlepší,“ rozloučil se Mount s fanoušky Blues na svém Instagramu.

Chelsea s jeho odchodem přichází o klíčového hráče. Čísla od Mountova debutu v roce 2019 mluví za vše. Od té doby odehrál Mount nejvíce minut ze všech hráčů Chelsea, zároveň v dresu Blues nastřílel nejvíce branek i jich nejvíce připravil. Již delší dobu bylo ovšem zřejmé, že by čtyřiadvacetiletý záložník rád zkusil něco nového.

Příští léto měla totiž Mountovi končit na Stamford Bridge smlouva. Sám hráč dal přitom klubu jasně najevo, že nemá zájem o její prodloužení, což ihned zalarmovalo konkurenci. Zájem kromě United projevili i Arsenal a Liverpool. Mount měl ovšem od úvodu chtít přestoupit pouze k Rudým ďáblům. I proto se Kanonýři zaměřili na příchod Declana Rice a Reds naopak na Dominika Szoboszlaie.

„Vím, do jak silného kádru přicházím. Jsem velice ambiciózní a znám ten pocit, když vyhrajete velkou trofej. Chci ho zažít i v Manchesteru United, který udělal pod Erikem ten Hagem ohromný progres. Poté, co se mnou kouč probral své vize, tak jsem velmi toužil posílit právě United,“ prozradil Mount, že postava nizozemského trenéra sehrála klíčovou roli při jeho příchodu.

Ten Hag identifikoval odchovance Chlesea jako svůj hlavní přestupový cíl tohoto léta. Mount je nyní v ideálním věku, kdy má již bohaté zkušenosti a zároveň spoustu let kariéry před sebou. Nizozemský trenér si na něm cení, že může nastupovat na vícero pozicích, neustále hýří energií a na hřišti vždy nechá maximum. I proto už nyní zaplatili United za Mounta 64 milionů eur, přestože by jej za rok mohli získat zadarmo.

„Mám z tohoto příchodu velkou radost. Mount je mladý, talentovaný a hladový. Umí se srovnat s tlakem, který s sebou nese dres Manchesteru United. Přinese klubu góly, kreativitu, pracovní morálku a ochotu podstoupit řadu náběhů do vápna soupeře. Takový hráč týmu chyběl. Chelsea bude jeho odchodu litovat. Nyní je čas přivést pořádného hrotového útočníka,“ naznačil legendární stoper Rio Ferdinand, kde United stále ještě tlačí bota.

Prioritou ovšem v současnosti pro Rudé ďábly není typická „devítka“. Klub totiž stále neprodloužil smlouvu s velice drahým brankářem Davidem de Geou a rozhlíží se po jeho náhradě. Prioritou je André Onana z Interu Milán. Nerazzurri ovšem nechtějí Kamerunce pustit lacino a požadují údajně až 60 milionů eur (1,4 miliardy českých korun).

Vytoužená posila na hrot útoku, Harry Kane, má dle dostupných informací zatím blíže k přestupu do Bayernu. Není však vůbec jasné, zda Tottenham povolí odchod své největší hvězdy. Pokud by k němu přeci jen došlo, požadovali by Spurs od přímé konkurence z Premier League přímo astronomické odstupné.

Hlavní cíl letního přestupového období si však už mohou na Old Trafford odškrtnout.