Onana z Interu k United: týmy si měly plácnout. Co s Kovářem a koho vpřed?

Očekávaná komplikace pro Matěje Kováře v Manchesteru je, zdá se, dokonána. United si s Interem Milán plácli na přestupu Andrého Onany, který by tak v současné hierarchii „Rudých ďáblů“ měl zastávat pozici jasné jedničky. Přestupová částka? Hovoří se o 43 milionech liber. Jakou pozici má v týmu český gólman, se stále řeší.

Když Matěj Kovář nastoupil na 45 minut přípravného utkání s Leedsem v Oslu, rozhodně nezklamal a v Anglii byli mile překvapení jeho sebevědomím a hrou nohama. Jen aby nezůstalo u této jediné severské zkušenosti v dresu prvního týmu.

Poté, co kouč Erik ten Hag trval na tom, že chce brankáře s lepší rozehrávkou a přehledem ve hře, bylo zjevné, že dvanáctileté působení Davida De Gey na Old Trafford se chýlí ke konci. Dnes už je španělský brankář pryč a dlouho se řešila jeho náhrada.

Nizozemský kouč dlouhodobě stál o svého někdejšího svěřence Andrého Onanu, kterého vedl už v Ajaxu. Jejich spojení i v Manchesteru dává smysl, protože jednou z předností posledního finalisty Ligy mistrů je právě konstruktivní rozehrávka. Nejlepší africký brankář roku 2018 by proto měl v Manchesteru podepsat pětiletou smlouvu s opcí na další rok. Do Itálie pravděpodobně poputuje včetně bonusů suma kolem 43 milionů liber (téměř 1,2 miliardy korun).

Právě kontrola míče je atribut, kterým chce ten Hag dostat United zpátky na špici Premier League a přiznává, že se nechal inspirovat u Pepa Guardioly. „Sledoval jsem každý zápas Bayernu Mnichov, když tam působil Guardiola. Od té doby se fotbal v Německu změnil. Pak vše podstatné přenesl do Anglie.“ Důležitým aspektem tohoto pojetí je proto gólman působící jako libero, který pomáhá stoperům s rozehrávkou.

Dohoda kolem Onany bude znamenat škatulata v brankovišti Red devils. Jeho příchod značí stěhování Deana Hendersona zpět do Nottinghamu, kde už v minulé sezoně hostoval. Tentokrát by se však mělo jednat o trvalý přestup a hovoří se o částce blížící se 20 milionům liber.

Naopak veterán Tom Heaton prodloužil s United kontrakt o další rok a bude k ruce, kdyby náhodou. Pokud však ještě ten Hag bude chtít přivést Japonce Ziona Suzukiho z Urawy, o němž se ve spojitosti s Manchesterem hojně mluví, pak by se Heaton ještě mohl přesunout do týmu nováčka Premier League z Lutonu. Přitom se také spekulovalo o Justinu Biljowovi. Nizozemec vychytal titul pro Feyenoord Rotterdam po boku Dávida Hancka. S příchodem Onany by ovšem tyto spekulace měly padnout.

České fanoušky však nejvíce zajímá, co bude s Matějem Kovářem. United zatím nemají jasno, jakou pozici českému mládežnickému reprezentantovi chtějí svěřit. Pokud ale na Kováře nezbude alespoň pozice dvojky pro novou sezonu, dá se očekávat, že z klubu odejde. O jeho služby stále stojí Sparta, ale i její sportovní ředitel Tomáš Rosický dal jasně najevo, že na brankáře, který Letenským pomohl k titulu, nemůže čekat věčně.

Onana je pro ten Haga jednou z letních priorit. Kromě něj už klub získal z Chelsea Masona Mounta a poté, co se vyřeší brankářský post, se United zaměří i na opačnou stranu hřiště. Mezi útočníky se ve spojitosti s „Divadlem snů“ skloňují jména zkušeného Íránce Mehdiho Taremiho z Porta, dánského talentu Rasmuse Höjlunda z Atalanty či gambijského mladíka Adamy Bojanga, jenž dosud nastupoval pouze v domácí soutěži.