Gólmanský rébus v United: Kovář do Sparty? Odpovědí může být Japonec

Kdo bude jedničkou mezi tyčemi v Divadle snů? Záhada, která by měla být brzy vyřešena. Během pár dní, možná hodin. Manchester United intenzivně jedná s Interem Milán o přestupu Andrého Onany. Zatímco anglický celek si představuje sumu okolo 50 milionů eur, Italové žádají o deset víc. Kompromis leží uprostřed cesty. Jenže co s Davidem de Geou? Z hostování se navíc vrátil Dean Henderson a na pozici trojky se počítá s Tomem Heatonem. Dvojka? Tou by se mohl stát 20letý Japonec, jenž by tak s největší pravděpodobností umetl cestu Matěji Kovářovi do Sparty.

Ve čtvrtek se v tréninkovém centru Manchesteru United hlásila první várka hráčů na startu předsezonní přípravy. A mezi nimi i Matěj Kovář. Český gólman dostal příslib, že i další ročník stráví na hostování ve Spartě, přesto obdržel povolávací rozkaz do Anglie.

Jenže jaká je vlastně jeho pozice na Old Trafford? Momentálně spíš asi jako záložní varianta, kdyby se věci nevyvinuly tak, jak se očekává. Proto se vrátil do Carringtonu. Zatím. Rozhodně není vyloučené, že opět nabere kurz do Česka. Vůbec. Red Devils jen potřebují vyřešit gólmanský rébus.

Smlouva vypršela Davidu de Geovi, stal se volným hráčem, ačkoli se s klubem dohodl na novém kontraktu s výrazně nižším platem. Chtěl zůstat, což dal jasně najevo. Pokračování již dokonce podepsal, jenže pak představitelé celku z Divadla snů cukli. Dohodu stornovali. Proč?

Během sezony Španěl předvedl několik skvělých výkonů, ale nevyhnul se ani řadě kiksů a zejména mezery v jeho rozehrávce nohou jsou markantní. Takhle se hra United nikam neposune. Pokud chcete dominovat na míči, udávat tempo, potřebujete gólmana s výbornou kopací technikou.

A tu De Gea nemá, k tomu přičtěte vyšší procento chybovosti, z čehož vychází, že Erik ten Hag chce nového brankáře. V sezoně se přitom několikrát své (bývalé) jedničky zastal, na konci dokonce prohlásil, že 32letý rodák z Madridu bude v bráně Manchesteru i v dalším ročníku, přesto změnil názor. Nebo změnil…

Není tajemstvím, že skauti Red Devils poslední rok hledali novou tvář mezi tři tyče. Často byli viděni na zápasech Porta, kde sledovali Dioga Costu. Mluvilo se o Unai Simonovi z Bilbaa. To byly jasné indicie toho, co v létě může nastat.

A taky nastalo. Nizozemský kouč vydal příkaz k vedení, že chce Andrého Onanu. S Kameruncem se potkali již během společného působení v Ajaxu, teď se mohou opět shledat. Jednání mezi United a Interem se dostávají do finální fáze. Přestupová částka by se měla vyšplhat na 55 milionů eur včetně bonusů (1,3 miliardy korun).

Post jedničky by byl rozšifrován. Teď je potřeba vyřešit pozici dvojky. Spekuluje se, že za určitých okolností by ji mohl plnit De Gea, kdyby se s Manchesterem dohodl… Ovšem kladný výsledek této představy nemá zrovna dobré vyhlídky.

Z hostování v Nottinghamu Forest se vrátil Dean Henderson, jenž ale za žádných okolností rozhodně nebude zastávat roli brankáře číslo dva. Neexistuje. To už dal jasně najevo. U 26letého Angličana se očekává jeho letní odchod.

Dále je tu Tom Heaton. 37letý veterán, jenž je v hierarchii jako třetí volba. Záloha, oblíbený parťák a jakási pojistka při zdravotní kalamitě.

Proto se na manchesterskou scénu vrací Matěj Kovář. Na jak dlouho? To se teprve uvidí, odpovědí by mohl být Zion Suzuki. 20letý Japonec se podle asijských médií nachází na radaru United už šest let, nyní je v ideálním věku a Manchester prý už učinil první kontakt s Urawou Reds, kde působí.

Suzuki měří 190 centimetrů, je nesmírně mrštný, má dobré reflexy, ale především disponuje zajímavým potenciálem, co se týče rozehrávky. Jak nohami, tak rukama. Míč z vlastního vápna dokáže vyhodit až na polovinu soupeře.

Ideální scénář je tedy následující: Onana jako nová jednička, Suzuki dvojka, Heaton trojka a Kovář zpět na hostování do Sparty. Hendersona zpeněžit a De Gea? Tady to vypadá na loučení…