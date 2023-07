Kovář opět zářil, ale na tour s United neletí. Návrat do Sparty se přiblížil

Ibrahim Traoré zblízka napálil míč do Matěje Kováře • Pavel Mazáč / Sport

Matěj Kovář odchytal celý přípravný zápas Manchesteru United proti Lyonu (1:0). Kromě vychytané nuly se opět zaskvěl rozehrávkou. Fanoušci anglického celku byli na sociálních sítích z jeho výkonu opět v úžasu. Red Devils po utkání oznámili nominaci hráčů, kteří letí na tour do USA a český gólman v ní chybí, což s největší pravděpodobností znamená, že s ním Erik ten Hag na další sezonu nepočítá. Jeho návrat do Sparty se tak přiblížil, ale stále není nic stoprocentního. Čeká se na potvrzení United.

Manchester United doposud odehrál dva přípravné duely na novou sezonu. Nejprve v Oslu porazil Leeds 2:0 a ve středu pak v Edinburghu udolal Lyon 1:0. Do obou zápasů naskočil Matěj Kovář a rozhodně na sebe upozornil.

Proti Leedsu odchytal druhou půlku, s Lyonem celý zápas. Kromě jistoty v bráně a dvěma čistými konty zaujal především konstruktivní rozehrávkou. Nebál se a s ledovým klidem se podílel na hře Manchesteru United odzadu. Presink soupeře? Ten ho nikterak nerozhodil.

Z jeho výkonů jsou nadšení fanoušci Red Devils, kteří po každém utkání na sociální sítě hrnou sestřihy z jeho povedených akcí. Videa se následně šíří po internetu.

Pomalu se již spekulovalo, že by v United mohl zůstat na následující ročník a plnit roli dvojky, že Erika ten Haga zaujal. To určitě. Jenže Manchester zároveň loví novou dvojku. Hodně se mluví o Japonci Zionu Suzukim.

Co tedy s Kovářem, na kterého stále čeká Sparta? Nápovědu poskytl seznam hráčů United, kteří letí do USA na tour. A český gólman na listině chybí, což s největší pravděpodobností znamená, že se s ním na Old Trafford pro tuto sezonu nepočítá.

Jeho návrat do Sparty se tak přiblížil, ač stále není nic stoprocentního. Čeká se na potvrzení United. Ve hře navíc může být i jiná varianta, o které se zatím moc nemluví.