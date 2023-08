Caicedo: Liverpool? Ne, děkuji. Jde do Chelsea, padl rekord Premier League

Na Britské ostrovy se stěhoval z kolumbijského celku Independiente del Valle za 4,5 milionů liber (125 milionů korun). V podstatě pakatel. Je mu 21 let, v Premier League odehrál pouhých 53 zápasů, dá se říct, že toho ani nestihl moc předvést…

Přesto se stal historicky nejdražším hráčem nejlepší ligy na světě. Rekord dosud držela jiná posila Chelsea Enzo Fernández. Argentinského mistra světa získali „Blues“ v lednu z Benfiky Lisabon za téměř 107 milionů liber.

V případě Caiceda jde o raketový vzestup, nebo spíš dokonalý obchodní byznys ze strany Brightonu? Ten náležitě využil přetahované mezi Chelsea a Liverpoolem. Funkcionáři Seagulls tiše seděli v kancelářích a šponovali výslednou sumu do astronomické výše. Povedlo se. Vždyť na Caicedovi vydělají přes tři miliardy korun.

Ty do kasičky připlují z přístavu Blues. V bitvě o podpis rodáka ze Santo Domingo přetlačili Reds. Ne, že by nabídli víc. Na podobné částce se totiž domluvili s Brightonem také činovníci z města Beatles. „Mohu potvrdit, že byla dosažena dohoda mezi kluby,“ chvástal se ještě v pátek na tiskové konferenci Jürgen Klopp.

Poněkud předčasně, jak se ukázalo. Z jižního pobřeží Anglie na sever doputovala následující odpověď: „Děkuji za zájem, cením si toho, ale mojí touhou je odejít do Chelsea.“ Autor? Moisés Caicedo.

Dal tak jasně najevo, kam má namířeno. Otázkou ovšem zůstávalo, jak zareaguje modrá část z Londýna… Kolumbijec pro ni přitom představoval prioritu. Peníze? Tady problém nehledejte.

Ještě v neděli večer referoval renomovaný italský novinář Fabrizio Romano: „Here we go.“

Konec ságy se šťastným koncem pro Chelsea. Smutným pro Liverpool. Vzájemný souboj obou klubů v úvodním kole nové sezony Premier League ukázal, kdo Caiceda potřebuje víc. I když se na hřišti rozešli remízou 1:1, byli to svěřenci Kloppa, kterým ve středu pole chyběl někdo…

…jako Caicedo. Reds po odchodech Fabinha a Jordana Hendersona nemají v kádru nikoho na šestku. Na Stamford Bridge tenhle post zaujal Alexis Mac Allister, ačkoli nejde o jeho přirozenou pozici.

V utkání se to projevilo. Hosté sice začali dobře, vedli, ale postupně odešli. Tempo diktovali domácí, kteří záhy srovnali a zejména ve druhé půli dominovali. Míč drželi v 65 % herního času na svých kopačkách.

Liverpoolu nefungoval presink, bojoval s rozehrávkou a mnohdy působil bezradně. Je zřejmé, že bez kvalitní šestky se neobejde. Proto musí na přestupovém trhu rychle reagovat. V minulých týdnech usiloval o zisk Roméa Lavii. Southampton chce 50 milionů liber (1,4 miliardy korun).

Tenhle požadavek zatím Reds nebyli schopni naplnit, doposud nabízeli o něco menší sumy. Nyní by se ovšem mohli se Saints dohodnout na stěhování 19letého Belgičana. Případně se mohou poohlédnout ještě jinde, tiše se našlapuje třeba kolem Auréliena Tchouaméniho z Realu Madrid... Moc možností ale už nezbývá.

A poztrácet hned několik důležitých bodů na startu ročníku se nevyplácí. Zvlášť po poslední sezoně, kterou Liverpool zakončil na páté příčce, čímž přišel o místenku v Lize mistrů.

Fanoušci z Anfieldu jsou z posledních let zvyklí na vítězství, trofeje a ne na kyselé výrazy Mohameda Salaha, když v 77. minutě střídal. Při odchodu ze hřiště jste snadno detekovali, v jakém rozpoložení se nachází…

O moc veselejší nebyl ani Klopp po zápase, když odpovídal na dotazy ohledně novinek skrz Caiceda. „Nemám nic,“ pokrčil rameny, což britským žurnalistům nestačilo. Co říkáte na to, že Mauricio Pochettino chce víc posil před koncem přestupového okna? „To je to, co každý manažer Chelsea chce. A obvykle to dostane,“ povzdechl si poněkud nahlas.