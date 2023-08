West Ham se probral: Souček má už druhého konkurenta. Přijde i Maguire?

V pondělí se dopekl přesun Jamese Warda-Prowse. Osmadvacetiletý Angličan naposledy kapitánoval v Southamptonu, který z nejvyšší soutěže sestoupil, a byla jen otázka času, kdy jej uloví klub s příslušností k Premier League. Rozhoupal se West Ham a vysázel necelých 30 milionů liber (837 milionů korun).

Druhou zásadní posilou je pak Mexičan Edson Álvarez z Ajaxu Amsterdam, za nějž Londýňané poslali do Nizozemska 34 milionů liber (téměř 950 milionů korun).

Po úprku Declana Rice do Arsenalu jsou tyto přestupy logické. Vždyť ve středu pole by jako spojka mezi obranou a útokem zůstali v podstatě jen Tomáš Souček a Flynn Downess, protože Pablo Fornals i Lucas Paquetá jsou mnohem více laděni směrem dopředu. Álvarez a Ward-Prowse jsou tak pro příznivce Hammers vymodlenými posilami. Přitom se hovořilo i o dalších středních záložnících jako jsou Denis Zakaria, Youssouf Fofana, Leon Goretzka či Alex Scott. „Jsme moc rádi, že se Edson a James k našemu týmu připojili. Střed pole jsme po odchodu Declana chtěli jednoznačně posílit. Oba hráči nám teď dávají více možností, jak v záloze hrát,“ nechal se slyšet Moyes.

Nepřišly ale tyto nákupy zbytečně pozdě? Kromě Rice zmizeli během léta také méně vytížení Nikola Vlašič či Gianluca Scamacca a nemusí jít o konečný stav v kolonce odchodů. Michaila Antonia lanaří saúdskoarabská liga, zájem je také o Lucase Paquetu, o kterého by měl dokonce stát sám Pep Guardiola, ale West Ham za Brazilce požaduje možná až nesmyslných 95 milionů liber.

Už v minulém ročníku se přitom mluvilo hodně nahlas o příliš úzkém kádru Hammers. Přitom se vedení ani Moyes snad nepoučili a velké transfery směrem do týmu přicházejí v už rozehrané sezoně, což nikdy nepůsobí dvakrát profesionálně.

Tím dalším, kdo by mohl Moyesovy řady rozšířit, je Harry Maguire. Chybující stoper je s týmem Tomáše Součka a Vladimíra Coufala spojován dlouhodobě. Vše ale brzdila i skutečnost, že v minulosti nebyl Maguire zrovna Moyesovým oblíbencem. „Když jsem ho viděl, hrál sice dobře, ale říkal jsem si, proboha, on je tak velký. Abych byl spravedlivý, Harry se vlastně moc nezměnil, přesto udělal velkou kariéru,“ řekl před časem Moyes na adresu anglického reprezentanta, jehož hru v poslední době sužují kiksy a dovolenkový skandál. Je tedy otázkou, zda by Maguire byl tak velkou posilou, jak by kladiváři potřebovali.

Z českého pohledu je logicky důležité, jak se Tomáš Souček srovná s novými přírůstky v podstatě na jeho pozici. Že byl kapitán české reprezentace zejména v minulé sezoně kritizován, je veřejné tajemství. Status, který si vybudoval předtím, postupně poztrácel. V prvním kole sice patřil k lepším hráčům West Hamu a připsal si asistenci, jenže Álvarez a Ward-Prowse mohou být těžko překonatelnou překážkou. Pro český fotbal by však bylo dobře, kdyby naopak tyto nákupy Součka vyburcovaly k lepší sezoně, než byla ta minulá.