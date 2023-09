Spor v United. Sancho se ohradil proti Ten Hagovi: Jsem obětní beránek

Trenér Manchesteru United Erik ten Hag v neděli válčil nejen s rozhodčími, ale i se svým svěřencem Jadonem Sanchem. Poté, co Declan Rice dovedl Arsenal k dramatickému vítězství nad Red Devils (3:1), kouč řekl, že vyřadil Sancha z kádru United kvůli jeho výkonům v tréninku. Třiadvacetiletý křídelník Jadon Sancho se však k situaci vyjádřil na sociálních sítích a koučovo tvrzení zpochybnil. „Nevěřte všemu, co čtete. Nedovolím lidem říkat věci, které jsou zcela nepravdivé. Tento týden jsem si v tréninku vedl velmi dobře," pravil anglický reprezentant.

„Musíte v United dosahovat učité úrovně, a to každý den. Můžeme si vybírat z řady hráčů do ofenzivy, a proto se na zápas s Arsenalem nevešel do nominace," směřoval svá slova Ten Hag na Sancha.

Sancho si ve svém vyjádření stojí za tím, že v tréninku pracoval dobře a vyvrací trenérova slova. „Věřím, že pro to jsou jiné důvody, ke kterým se nechci vyjadřovat. Už delší dobu jsem tu za obětního beránka a to není fér," napsal upřímně na sociální síti.

A mimo jiné si vysloužil i kritiku legendy United. „Není možné, aby Jadon vydal takové prohlášení, i pokud ve svých očích trénoval dobře,“ řekl Ferdinand na svém kanálu Rio Presents Five na YouTube.

„Jadon si může myslet, že trénoval dobře, ale kouč na něj má třeba jiné nároky. Jsou jenom dva způsoby, jak tahle situace skončí. Buď půjde do Saúdské Arábie, nebo zůstane na lavičce či bude vyřazen z týmu po zbytek sezony," vyjádřil se bývalý obránce rudých ďáblů Rio Ferdinand.

Anglický křídelník se v aktuální sezoně objevil na lavičce v každém z prvních tří zápasů United, ale proti Arsenalu byl poprvé mimo nominaci. Spor vyplaval na povrch poté, co Ten Hag zuřil kvůli početným chybám rozhodčích, když United přišli o vedení 1:0 a po prohraném duelu s kanonýry (1:3) spadli až na 11. místo v tabulce Premier League.

„Náš výkon byl v pořádku, ale všechno šlo proti nám," rozčiloval se Ten Hag na adresu arbitrů.

Sancho prožíval těžký start do kapitoly zvané United. Od svého příchodu z Borussie Dortmund v roce 2021 byl minulou sezonu nucen dát si kvůli duševnímu zdraví volno. I kvůli tomu pro něj bylo složité si zajistit dobrou pozici v týmu. Teď si ale svou situaci moc nevylepšil...

Doposud třiadvacetiletý Angličan za tým v Premier league nastoupil k 58 zápasům, skóroval devětkrát.