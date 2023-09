Artetův antivirus: jak očistil Arsenal. Vyhodil hvězdy, talent i odpadlíky

Video se připravuje ... Jako když si pořídíte nový antivirus, nainstalujete ho a nestačíte se divit, kolik virů se skrývalo ve vašem počítači. Tak nějak se cítili na Emirates Stadium, když se v prosinci 2019 Mikel Arteta stal novým trenérem Arsenalu. Okamžitě se pustil do masivní rekonstrukce. Během následujících přestupových období čistil software Gunners, aby ho uvedl zpět do vítězného provozu. Podívejte se na TOP 10 jmen, která detekoval jako nežádoucí, aby bojoval o titul v anglické Premier League.

Emiliano Martínez Aston Villa / 17,4 milionů eur (425 milionů korun) Do Arsenalu přitančil v roce 2010, za první tým odchytal 38 zápasů, dostal 41 gólů a udržel 16 čistých kont, což by byla slušná bilance za jednu sezonu. Jenže jde o statistiky za deset let na Emirates Stadium. Ano, během angažmá na severu Londýna několikrát hostoval. Třeba v Sheffieldu Wednesday, Wolves či Getafe. Trpělivě čekal. Marně. V Artetových plánech o něm nebyla zmínka.

Mesut Özil Fenerbahce / zadarmo Přicházel jako velká posila z Realu Madrid. Ve 254 utkáních skóroval 44krát a přidal 79 nahrávek. Ne, nezklamal. Jenže po Artetově nástupu do služby jeho záři polkl stín pro nepotřebné. Dokonce byl vynechán ze soupisky pro Premier League. Drsné, bez sentimentu. Ve Španělově revoluci dostal roli padlého vojáka, pro kterého se slzy neronily. Posléze se odebral do Fenerbahce, nyní už je v důchodu.

Shkodran Mustafi Schalke / zadarmo Do Londýna připlul za 41 milionů eur (1 miliarda korun) z Valencie, což v roce 2016 nebylo za stopera zrovna málo. Na jeho angažmá se přitom vzpomíná jako na roztočenou spirálu, která chrlila nejistotu a chyby. Takový předchůdce Harryho Maguira. Jestli se chcete posouvat, pro kiksující hráče není prostor. „Nashledanou,“ uslyšel Němec od Artety a vrátil se do vlasti - Schalke. A to zadarmo.

Henrikh Mkhitaryan AS Řím / zadarmo Stal se součástí explozivní výměny na trase Arsenal - United. Zatímco do Manchesteru zamířil Alexis Sánchez, Henrikh putoval ke Gunners. Nezodpovězenou otázkou dodnes ovšem zůstává - pro koho byl trejd horší? Mkhitaryan za londýnský klub odehrál 59 duelů, trefil se 9krát a přibalil 11 asistencí. Dost podvyživená statistika. Proto Arteta bez větších výčitek propustil Arménce, stěhoval se do Itálie.

Joe Willock Newcastle / 29,4 milionů eur (719 milionů korun) Odchovanec klubu, jenž za první mužstvo nastoupil k 78 zápasům, ve kterých dal 11 branek. Jenže se zasekl na výkonnostních schodech, nebyl schopný vystoupat výš, tak jej Arsenal prodal. Mikel Arteta odchod posvětil, neviděl v něm budoucnost. Navíc za něj Gunners dostali slušné odstupné. Willock se přesunul do Newcastlu, kde nyní bojuje s rozsáhlou konkurencí účastníka Ligy mistrů.

David Luiz Flamengo / zadarmo Levák Bob, jenž vyměnil modrou Chelsea za červený Arsenal. Sice už nebyl nejmladší, ale stále měl co nabídnout. Alespoň to si zprvu Arteta myslel, aby po dvou sezonách usoudil, že se jeho představa minula s realitou jako dálnice z Polska přes Česko do Rakouska. Bývalý stoper Benfiky či PSG se poté vrátil domů do Brazílie, kde stále hraje za Flamengo. Na jeho angažmá na Emirates už se práší…

Willian Corinthians / zadarmo Pravda, dres Chelsea za ten Arsenalu převlékl zadarmo. Jenže dostal královský plat 250 tisíc liber týdně (7,1 milionů korun). Za odměnu se ve 37 startech prosadil jednou a nahrál na 7 tref. Bída… Sever Londýna chtěl opustit už po třech měsících. Tohle spojení neklaplo a záhy se rozpadlo. Arteta se s tím nemazal. Proč by měl, že? Brazilec se vrátil do vlasti, aby dnes opět hrál v Londýně za Fulham.

Pierre-Emerick Aubameyang Barcelona / zadarmo Podobně jako Özil přicházel jako velká hvězda. Na Emirates Stadium si vedl slušně. Víc než to. 92 gólů ve 163 duelech? Solidní, navíc když přičtete i 21 asistencí. Byl hvězdou, která přerostla ostatní. Snad si i téměř určoval svá privilegia, na což dojel. Jde o jeden ze zásadních momentů Artety ve funkci manažera Arsenalu, kdy Gabonce odstavil. Rozchod skončil rozvázáním smlouvy.

Héctor Bellerín Barcelona / zadarmo Při pohledu na jeho jméno máte pocit, že barvy Gunners hájil snad celou věčnost. A taky že skoro ano. Pravý bek za Arsenal odehrál 239 zápasů. Byl stálicí i jistotou. Přesto se po Artetově příchodu stal přebytečným. Jako by mu vypršela záruční lhůta a jeho krajan se ho zbavil jako vadného kusu. Neseděl mu do jeho stylu, proto se pakoval. Fotbalový život je holt někdy nemilosrdný.