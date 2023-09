Kloppe, kamaráde, tak se měj. Proč ho opouští hvězdy a jak se jim vede?

Do služby na Anfieldu se přihlásil v prosinci 2015, to už bude osm let… Za tu dobu s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů i Premier League a spoustu dalších trofejí. Z původního kádru mu zbyl jediný člen - Joe Gomez. Pro mnohé sympaťák, pro jiné ten, co neumí prohrávat a často si stěžuje, že třeba moc foukalo či trávník byl špatně posekaný. Jürgen Klopp. Muž, kterého ale taky mnozí jeho (již bývalí) svěřenci opustili. Ne vždy však šlo o moudré rozhodnutí, respektive se jim poté nevedlo lépe.

V Liverpoolu pod vedením Jürgena odehrál 113 zápasů, patřil k důležitým postavám v začátcích Němce v Anglii. Tvrdý, nesmlouvavý a poctivý. Jenže jak se hra Reds vyvíjela, přicházeli noví - a lepší - hráči, jeho čas se tenčil. Nakonec odešel zadarmo, zamířil do Juventusu, kde se ale nikdy opravdu neusadil, a tak se posléze přesunul do Dortmundu.

Ve své době byl pro německého trenéra nepostradatelným dynamitem uprostřed zálohy. Zastal snad všechnu práci. Bránil, útočil, zajišťoval přechod do ofenzivy. Pak se ale zranil, těžko se vracel do rytmu a obával se o svůj herní čas. Proto se rozhodl, že neprodlouží smlouvu a Liverpool opustil jako volný hráč, upsal se PSG, čímž si ale vůbec nepomohl. Moc si tam nezahrál. Teď je v Al Ettifaqu.

Klopp a Mané. Tohle spojení psalo gólové básně. Přesněji šlo o 120 brankových slok ve 269 zápasech. Epilog byl plný slz a slov o hrdinských činech. Liverpool váhal, zda prodloužit se Salahem, či Sadiem, který chtěl stejný plat jako jeho parťák. To Reds nechtěli dovolit, proto Senegalce uvolnili do Bayernu, kde se ale 31letého křídelníka nepodařilo implementovat, a tak už hraje v Saúdské Arábii.

Věčný náhradník, na kterého bylo vždy spoleh. Jakmile přišel na hřiště, bylo to znát. Okamžitě rozpohyboval ráz zápasu, rozvířil vody a uměl dát góly. Sen každého trenéra. Jenže Divock, ač nedělal problémy, chtěl hrát. Ne jen plnit roli žolíka, jehož herní čas je limitován. Věděl, že nikdy nebude jedničkou. Neremcal, akceptoval to. Po vypršení smlouvy se přesunul do Itálie, teď je v Nottinghamu.

Jordan Henderson

Al Ettifaq / 14 milionů eur (343 milionů korun)

Po konci sezony mu bylo naznačeno, že se s ním nepočítá tak, jak by si představoval. Ještě ale nechtěl ustupovat ze scény a přijmout roli náhradníka. Necítil, že je chtěný, a tak se rozhodl pro nové dobrodružství. Ač mnozí vidí za jeho odchodem do Saúdské Arábie jen peníze, on přesvědčuje: „O ty mi nikdy nešlo. Je to něco nového, zajímavého a vzrušujícího.“