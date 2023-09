Premier League na O2 TV: Poděkování divákům, s českým tendrem nesouvisí

Fanoušci po tom volali více než rok, ale konečně se dočkali. Digitální televize O2 TV našla řeč s televizí CANAL+ a zařadila do své nabídky anglickou Premier League. Že se tak stalo dva týdny před uzavřením tendru o audiovizuální práva na českou ligu, podle mluvčího O2 TV Davida Solnaře ale nehraje roli. „Chtěli jsme se především odvděčit našim divákům. Premier League má silnou značku a s lidmi rezonuje,“ řekl v rozhovoru pro web iSport.cz.

Od té doby, co CANAL+ loni přišel s vysílacími právy na Premier League, diváci hodně volali po tom, aby se nejvyšší anglická liga vrátila do nabídky O2 TV. Hodně se o tom minulé léto jednalo, ale nakonec to nevyšlo. Kdy jste se k jednání vrátili?

„Prakticky jsme navázali na jednání, která probíhala v minulém roce. Kontinuálně jsme se k tomu vraceli během těchto letních prázdnin.“

Marek Kindernay, šéf O2 TV, loni řekl, že podmínky zástupců CANAL+ byly neakceptovatelné. Co se změnilo?

„V tomhle ohledu jsme dospěli k tomu, že obě strany se přiblížily svým představám a začaly být spokojené. CANAL+ také získal možnost vysílat Nova Sport 3 a Nova Sport 4, takže tam byla kooperace i v tomto duchu. Rozhodoval také fakt, že jsme chtěli poděkovat naším divákům a odvděčit se za jejich důvěru a loajalitu. To hrálo velkou roli.“

Premier League pro vás bude v tomto ohledu asi velký tahák…

„Premier League má velmi silnou značku, u lidí rezonuje. Jsme teď v důležitém období, příští týden startuje Liga mistrů, kterou máme ve větším rozsahu také, a startuje i hokejová extraliga. Z ní nabídneme všechny zápasy, což je z hlediska realizace studií, komentovaných zápasů a doprovodného programu velice náročný projekt. Když to přenesu do kontextu Premier League, chtěli jsme po hokejových fanoušcích zkrátka potěšit i ty fotbalové. Z tohoto pohledu by mohli být všichni spokojení.“

Zatímco třeba digitální televize Skylink vysílá všechny zápasy anglické Premier League, O2 TV bude mít živý přenos jen z avizovaných pěti až šesti utkání za kolo. Nechtěli jste mít možnost vysílat i zápasy hrané ve stejný čas, stejně jako v případě české FORTUNA:LIGY?

„V tomhle jsme přistoupili na to, co nám bylo nabízeno – CANAL+ Sport a CANAL+ Action, který bude také jeden souběžně hraný zápas nabízet živě. Myslím si ale, že i bez možnosti vysílat všechna utkání naplníme apetit fotbalového fanouška, který uvidí ty největší šlágry. Už tento víkend například diváci na hlavním kanále uvidí zápasy Liverpoolu, Manchesteru United, Arsenalu nebo Chelsea.“

Do kdy dohoda mezi oběma stranami platí? CANAL+ Sport má práva na Premier League ještě minimálně na dvě sezony.

„Dohoda platí do konce sezony 2023/2024. Pokud u nás bude panovat zájem a diváci se budou dívat, jsme připraveni a domluveni, že dohodu prodloužíme o další sezonu.“

Mění tato spolupráce nějak situaci v probíhajícím trendu na vysílací práva FORTUNA LIGY, které se obě strany plánují zúčastnit?

„Ne, v tom tato dohoda vůbec nehraje roli.“

Zmínil jste, že jste se chtěli rozšířením nabídky odvděčit fanouškům. Neplánovali jste i návrat kanálů Sport 1 a Sport 2? Často na nich běží evropské zápasy českých týmů a fanoušci si stěžují, že je musí naladit jinde…

„V tomhle případě jsme upřednostnili volbu Premier League, historicky u nás fungovala lépe. Navíc jsme ji doplnili kanály Arena Sport 1 a Arena Sport 2, kde je portugalská, nizozemská, belgická či rakouská nejvyšší soutěž. Věříme, že takový nárůst fotbalového obsahu je pro diváka přínosnější.“