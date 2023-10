Kde se vzal trenér Tottenhamu: Jeho pevné zásady a cesta přes Japonsko

Ange Postecoglou je nejzajímavější trenér, o němž jste donedávna možná neslyšeli. Žádný elegán jako Arteta a spol., spíš medvěd ve stylu Buda Spencera. Na tiskových konferencích působí velmi impozantně a jeho týmy musí hrát fotbal, na který by se chtěl dívat jeho otec, svěže a útočně. Od léta 2023 dodává morální podporu Tottenhamu a fanoušci se do něj zbláznili.

Australan (58 let) vyrostl mimo vyjeté brázdy evropských návyků, vtipkuje v krátkých a stravitelných větách, často říká „kámo“, hovoří o svém fantasy týmu, podcastech, co poslouchá, o chození do kina se svými dětmi. Podtext – vnitřně známý každému duchovnímu – je takový: „Podívej, jsem stejný jako ty. Znám tvůj boj. Ale taky jsem viděl zemi zaslíbenou. Pojďme tam společně.“

Spurs si budou muset zvyknout, že jsou opět dobří. Po sezoně, která byla příjemná jako ponor do zatopené jeskyně (bez kyslíkové masky), sčítali ztráty. Osmá příčka neznamenala jen nejhorší výsledek od roku 2008, ale vlastní verzi tvrdého brexitu, tj. žádná Evropa. To s sebou neslo i drásavé loučení s Harrym Kanem, bez jehož 30 gólů by nabrali volný pád do temnější rokle.

A teď? Teď zažili nejlepší start od sezony 1965/66 a v klubu zavládlo cosi neobvyklého – ve vzduchu nevisí napětí, ale náruživé a všestranné potěšení ze života. Usměvaví fanoušci spíš nedočkavě odpočítávají minuty do výkopu, než aby se děsili toho, co uvidí.

Náladu přeladil anděl. Angelos Postecoglou, zkráceně Ange. Jsou trenéři, které lze považovat za bezpečnou variantu. Australan s řeckými kořeny je pravým opakem.

Je nesmírně talentovaný, vizionářský a umí být hluboce empatický. Ovšem taky naprosto nesmlouvavý.

Svým zásadám se věnuje téměř evangelicky, hlásá je s pevným přesvědčením jako kněz u oltáře; zachraňuje duše a ukazuje cestu ke spáse, tedy hlavně k tomu, aby jeho týmy hrály vzrušující, útočný fotbal. Jak to stojí v bibli? „Věřte mu, a on vám pomůže.“

„Jeho přístupem je nedělat