Coufal asistoval, Souček měl pásku. Další ztráta City, Liverpool otočil

Fotbal se na Britských ostrovech na rozdíl od Česka hrál dle plánu. A 14. kolo Premier League nabídlo na svém nedělním menu várku hned pěti zápasů. West Ham v malém londýnském derby remizoval 1:1 s Crystalem Palace, asistencí na jedinou branku Hammers se do statistik duelu zapsal Vladimír Coufal, Tomáš Souček nastoupil do zápasu s kapitánskou páskou. Liverpool po obratu v samotném závěru přetlačil 4:3 Fulham, Chelsea si poradila s Brightonem poměrem 3:2. Posledním zápasem dne byl souboj Manchesteru City s Tottenhamem na Etihad Stadium. V něm se po gólových dostizích urodila remíza 3:3.

Fotbalisté West Hamu v anglické lize remizovali s Crystal Palace 1:1. Vladimír Coufal si připsal pátou asistenci v sezoně, Tomáš Souček byl poprvé kapitánem londýnského klubu. Oba čeští reprezentanti odehráli celé utkání.

Svým třetím gólem v sezoně poslal West Ham ve 13. minutě do vedení Kudus. Krátce po přestávce přidal i druhou branku, ta však vinou Součkova ofsajdu neplatila. Místo toho přišlo vyrovnání, které zařídil v 53. minutě Édouard. West Ham nezvítězil po čtyřech soutěžních zápasech a v tabulce je devátý.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13. Kudus Hosté: 53. Édouard Sestavy Domácí: Aréola – Coufal, Mavropanos, Akird, Palmieri – E. Álvarez (89. Fornals), Ward-Prowse – Kudus, Souček (C), Paquetá – Bowen. Hosté: Johnstone – Ward (C), J. Andersen, Guéhi, Mitchell – C. Richards, Lerma – Olise, Hughes (82. Riedewald), Ayew – Édouard (87. Mateta). Náhradníci Domácí: Fabiański, Cresswell, Ogbonna, Kehrer, Fornals, Cornet, Ings, Benrahma, Mubama Hosté: Matthews, Tomkins, Clyne, Ahamada, Riedewald, França, Mateta, Ebiowei, Whitworth Karty Domácí: Ward-Prowse, Coufal Rozhodčí Oliver – Burt, Cook Stadion London Stadium, Londýn

Útočník Tottenhamu Son Hung-min v úvodních deseti minutách na Etihad Stadium rozvlnil síť hned dvakrát. Nejprve v šesté minutě poslal hosty do vedení, o tři minuty později si po standardní situaci smolně srazil Álvarezův centrovaný míč do vlastní branky. Po půl hodině hry domácí zásluhou Fodena otočili skóre.

V 69. minutě Tottenham opět srovnal krok, umístěnou střelou zpoza vápna se prosadil Lo Celso. Devět minut před koncem poslal „Citizens“ do vedení střídající Grealish, avšak v 90. minutě znovu vyrovnal Kulusevski. Svěřenci Pepa Guardioly se v závěru zlobili na rozhodčího Hoopera, jenž nenechal Grealishe ve výhodě postupovat na branku „Spurs“ a místo toho odpískal faul na Haalanda.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 9. Son Hung-min (vl.), 31. Foden, 81. Grealish Hosté: 6. Son Hung-min, 69. Lo Celso, 90. Kulusevski Sestavy Domácí: Ederson – Walker (C), Dias, Gvardiol (87. Aké) – Rodri, Akanji – Foden (73. Lewis), J. Álvarez (87. Kovačić), B. Silva, Doku (52. Grealish) – Haaland. Hosté: Vicario – Udogie, B. Davies, Emerson Royal, Porro – Lo Celso (79. Skipp), Bissouma (87. Richarlison) – Gil (46. Højbjerg), Kulusevski, Br. Johnson (90+6. Donley) – Son Hung-min (C). Náhradníci Domácí: Aké, Gómez, Bobb, Grealish, Ortega, Lewis, Kovačić, Stones, Phillips Hosté: Austin, Dorringhton, Donley, Forster, Højbjerg, Richarlison, Skipp, Véliz, Santiago Karty Domácí: Rodri, Grealish, Gvardiol, Haaland Hosté: Udogie, Porro, Kulusevski Rozhodčí Hooper – Holmes, Long Stadion Etihad Stadium, Manchester

Liverpool poslal ve 20. minutě do vedení parádním přímým kopem do šibenice Alexander-Arnold. Náskok „Reds“ dlouho nevydržel, o čtyři minuty později srovnal jejich odchovanec Wilson. Ve 38. minutě přidal další krásný gól Mac Allister, který ze střední dálky napálil míč do stejných míst jako Alexander-Arnold. Svěřenci Jürgena Kloppa přesto nešli do šaten jako vedoucí tým. Ve třetí minutě nastavení podruhé smazal jejich náskok Tete.

Fulham se v 80. minutě dostal dokonce do vedení, na 3:2 upravil De Cordova-Reid. Domácí se pak vzepjali k závěrečnému tlaku, z něhož vytěžili v 87. minutě vyrovnávající branku Enda a v 89. minutě svým druhým gólem rozhodl Alexander-Arnold. Liverpool se minimálně do večerního zápasu mezi Manchesterem City a Tottenhamem posunul na druhé místo.

Chelsea zažila na domácí půdě turbulentní první dějství. Brankami Fernándeze, který se trefil v Premier League poprvé, a Colwilla se dostala do dvoubrankového vedení. Těsně před pauzou ale snížil Buonanotte a hned nato viděl druhou žlutou kartu domácí Gallagher. „Blues“ se dvojitým direktem před odchodem do kabin nenechali vyvést z míry. Ve druhém poločase přidal druhou branku v utkání Fernández, když se v 65. minutě trefil z penalty. V nastavení už pouze korigoval výsledek Joao Pedro.

Bournemouth doma překvapil favorizovanou Aston Villu a vybojoval remízu 2:2.

Zbylé zápasy 14. kola Premier League:

Bournemouth - Aston Villa 2:2

Branky: 10. Semenyo, 52. Solanke - 20. Bailey, 90. Watkins

Chelsea - Brighton 3:2

Branky: 17. a 65. z pen. Fernández, 21. Colwill - 44. Buonanotte, 90.+3 Joao Pedro

Liverpool - Fulham 4:3

Branky: 20. a 89. Alexander-Arnold, 39. Mac Allister, 87. Endo - 24. Wilson, 45.+3 Tete, 80. De Cordova-Reid