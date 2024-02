Pravidlová revoluce? V Anglii chtějí modré karty, proti jsou FIFA i trenéři

Už teď mají svých problémů dost. Angličtí sudí musejí snášet kritiku snad každý týden, od nové sezony by navíc mohla být do pravidel zařazena průlomová novinka. Dle očekávaného protokolu IFAB (Rady mezinárodní fotbalové asociace) mají v Anglii přemýšlet o zavedení modrých karet a s nimi spojené „trestné lavice“. S pochopením se však uvažované řády nesetkaly třeba u FIFA či trenérů klubů Premier League. O co se konkrétně jedná a kdy by mohlo ke změně dojít?