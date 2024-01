Inovace VARu. V Anglii by měli sudí vysvětlovat rozhodnutí divákům

Schválí v Anglii novinku? Sudí by měli vysvětlovat zásahy VARu divákům • Profimedia

Schválí v Anglii novinku? Sudí by měli vysvětlovat zásahy VARu divákům • koláž iSport.cz

Video ve fotbale pomáhá v honbě za fair play. Někdy však vyvolává vášně po neuznaném gólu či později nařízené penaltě. Aby se frustrace na stadionech o poznání snížila, dojde na oficiálně představenou novinku. Sudí by měli divákům jednoduše vysvětlit, proč rozhodli, jak rozhodli. Po několika testech na nejvyšší úrovni se dle anglických médií stane hlavním průkopníkem Premier League.

VAR je dobrý pomocník, ale když někdo ze zápasu odchází s pocitem, že je zlý pán, něco je špatně. Nemusíme chodit daleko. Tu a tam se objeví pocit nespravedlnosti i v české kotlině. „Na co tady potom ten VAR máme?“ lamentuje poškozená strana.

Alespoň částečně by nedorazy a nejasná rozhodnutí sudího po zásahu VAR měly zmizet. Rozhodčí by měli od začátku sezony 2024/25 v Premier League stručně a jasně do mikrofonu vysvětlit, proč došlo k přezkoumání a přehodnocení dané situace.

Nejedná se však o překotný nápad. Novinka se poněkud v tichosti testovala už před rokem na MS klubů v Maroku, kde ji jako první okusil anglický sudí Anthony Taylor, pak také na MS do 20 let a později na světovém šampionátu žen. Poslední prověrky se konaly tento měsíc v mexické MX lize a portugalském poháru, což bylo jen potvrzení, že se zákonodárci Mezinárodní fotbalové asociace IFAB rozhoupali a dali projektu zelenou.

Potvrzení, že Premier League tento formát vyzkouší od následující sezony, by mělo přijít ještě na červnové valné hromadě. S novinkou ale musejí souhlasit všechny týmy nejvyšší soutěže. Mikrofon, který by měl rozhodčí u úst, pak bude sloužit výhradně k vysvětlení zásahu videa. Ostrouhají tedy ti, kteří by se těšili na pikantní diskuze arbitrů s hráči či trenéry.

Že se projekt mezi anglickou elitou uchytí, nahrává i fakt, že šéf sudích Premier League Howard Webb od svého zvolení v roce 2022 volá po stále větší transparentnosti rozhodování.

„Chápu, že určité zpoždění hry kvůli zásahu videa vyvolává frustraci, ale někdy je nevyhnutelné, když chcete dělat práci rozhodčího svědomitě. Vždycky se chytám za hlavu, když se mně osobně třeba něco nepovede, ale postupem času pracujeme na tom, aby chyb bylo naprosté minimum. Věřím, že i tohle je cesta, kudy se máme vydat,“ prozradil Webb.

A jak to bude vypadat v praxi? Velmi jednoduše. Nemělo by totiž docházet k sáhodlouhému vysvětlování, ale arbitr stručně a věcně ve dvou větách sdělí ochozům, jak se po zhlédnutí videa rozhodl. Za vzor se dává MS žen. Mělo by se jednat o prostá sdělení typu „ofsajd nebyl, gól platí,“ nebo „domácí hráč číslo 9 fauloval hostujícího hráče číslo 12, je nařízena penalta.“ Podobně stručná oznámení o přestupcích ve hře ostatně využívá třeba ragby na velkých mezinárodních akcích.

Od nového komunikačního toku směrem k divákům i realizačním týmům si v Anglii slibují, že díky osvětlením událostí na hřišti zmizí některé kontroverzní momenty, kterých v posledních měsících na Britských ostrovech přibývalo.