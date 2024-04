SESTŘIH: West Ham - Liverpool 2:2. Spor Kloppa se Salahem, remíza United

Skóre otevřel dvě minuty před koncem prvního poločasu hlavou Bowen. Anglický útočník ve svém 200. zápase v dresu West Hamu vstřelil 16. ligový gól. Náskok domácích vymazal dvě minuty po přestávce Robertson. V 65. minutě zahrával Liverpool rohový kop, odražený míč se dostal ke Gakpovi, jenž z voleje vypálil. Jeho střela se postupně odrazila od Ogbonnny, Součka a gólmana Areoly až za brankovou čáru. „Kladiváři“ nakonec vybojovali alespoň bod díky vyrovnávací brance Antonia ze 77. minuty.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp a útočník Muhamad Salah se v 82. minutě dostali do konfliktu, když se egyptská hvězda chystala na hřiště. Německý kouč po zápase odmítl prozradit, co bylo důvodem roztržky. „Ne, už jsme si promluvili v šatně. Pro mě je to vyřízené,“ řekl. Klopp na konci sezony po téměř devíti letech z Anfieldu odejde. Salah skóroval jen v jednom z posledních šesti zápasů a dvě z uplynulých tří utkání Liverpoolu začal na lavičce náhradníků.

West Ham nezvítězil potřetí v řadě a z osmého místa ztrácí na pohárové příčky pět bodů. Šestý Manchester United, jenž doma remizoval s Burnley 1:1, odehrál o zápas méně.

Sheffield sestupuje

Newcastle United doma porazil Sheffield United 5:1 a zpečetil tak sestup hostů z Premier League. Dvakrát se trefil Alexander Isak, po jedné brance přidali Guimaraes s Wilsonem a do vlastní branky se trefil Osborn. Sheffield strávil v nejvyšší soutěži pouze jednu sezonu.

Aston Villa v domácím prostředí promarnila dvoubrankové vedení a remizovala s Chelsea 2:2. Hosté o poločase prohrávali o dvě branky poté, co si ve čtvrté minutě McGinnovu střelu srazil do vlastní sítě Cucurella a těsně před přestávkou přidal druhý gól Rogers. O pauze musel domácího brankáře Martíneze kvůli poraněné podkolenní šlaše nahradit Olsen, jenž nedokázal zabránit brance Maduekeho v 63. minutě ani nádhernému vyrovnání Gallaghera v 81. minutě. Chelsea mohla v nastavení vývoj utkání dokonce otočit, Disasiho branku však videorozhodčí po přezkoumání neuznal pro faul.

Čtvrtá Aston Villa má před pátým Tottenhamem náskok sedmi bodů, avšak Hotspur odehráli o tři utkání méně. Chelsea je devátá a na pohárové příčky ztrácí šest bodů.

V Manchesteru se měnilo skóre až v 79. minutě, když domácí Antony využil chyby v rozehrávce hostů a vsítil svůj první ligový gól v sezoně. „Rudí ďáblové“ však vedení udržet nedokázali. V 86. minutě brankář Onana při snaze vyboxovat vysoký míč udeřil do obličeje útočníka Amdouniho, jenž sám následně proměnil nařízenou penaltu. United mají na sedmý Newcastle náskok jeden bodu.

Everton doma porazil Brentford 1:0 díky brance Gueye a pojistil si prvoligovou účast i pro příští ročník. Svěřenci Seana Dycheho zvítězili potřetí za sebou a za celý duben prohráli jen jednou.

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

West Ham - Liverpool 2:2

Branky: 43. Bowen, 77. Antonio - 48. Robertson, 65. vlastní Areola

Fulham - Crystal Palace 1:1

Branky: 53. Rodrigo Muniz - 87. Schlupp

Manchester United - Burnley 1:1

Branky: 79. Antony - 88. Amdouni z pen.

Newcastle - Sheffield United 5:1

Branky: 26. a 61. z pen. Isak, 54. Guimaraes, 65. vlastní Osborn, 72. Wilson - 5. Ahmedhodžič

Wolverhampton - Luton 2:1

Branky: 39. Hwang Hi-čchan, 50. Toti - 81. Morris

Everton - Brentford 1:0

Branka: 60. Gueye

Aston Villa - Chelsea 2:2

Branky: 4. vlastní Cucurella, 42. Rogers - 62. Madueke, 81. Gallagher