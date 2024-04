Liverpool v derby ztratil titul. Klopp se omlouval, ikona viní i Salaha

Když Everton naposled porazil odvěkého rivala ve své tvrzi, psal se rok 2010. A víte, kdo tenkrát dával druhý gól zápasu? Byl to Mikel Arteta. Ano, současný trenér Arsenalu a tím pádem vůdce jednoho z hlavních soků Liverpoolu v honbě za titulem v probíhajícím ligovém ročníku.

Artetovi museli ve středečním podvečeru Toffees udělat velikou radost. Momentálně se zdá, že je Liverpool ze silného trojlístku kandidátů titulu mimo hru. Trumfy drží Arsenal a Manchester City, což si uvědomují všichni zainteresovaní.

„Od mého příchodu do Liverpoolu jsme na půdě Evertonu neprohráli. Je to zvláštní pocit. Opravdu se za to omlouvám, protože to bylo naprosto zbytečné. Musíme se po zbytek sezony vzpamatovat. Bude to výzva fyzicky i psychicky,“ pronesl kouč poražených Jürgen Klopp, jemuž závěr angažmá v liverpoolské klícce příliš nevychází.

Reds se nacházejí v rozkladu a k řece Mersey se blíží nářky titulové porážky. Liverpool z posledních tří ligových zápasů vyhrál jedinkrát, což je proklatě málo. Když se k tomu připojí výpadek ve čtvrtfinále Evropské ligy s italskou Atalantou, rozhodně Kloppova družina nepřipomíná ten vyladěný orchestr, který začátkem března spustil koncert na Letné.

Prohra s městským rivalem 0:2 po gólech Jarrada Branthwaita a Dominika Calverta-Lewina může předeslat, že na Anfield po únorovém Ligovém poháru další trofej nedoputuje. Rozlučka, o které Klopp sní, se vzdaluje.

„Každý se musí podívat do zrcadla a zeptat se sám sebe, jestli do toho dává skutečně všechno a jestli opravdu chce vyhrát titul. Pokud budeme hrát takhle bez vyhraných soubojů, nemáme šanci na titul,“ hovořil rozhořčeně po zápase kapitán Virgil van Dijk.

Krizi svého bývalého zaměstnavatele vidí Carragher v chabé formě ofenzivních es. Někdejší anglický reprezentant, který působí jako televizní expert, kritizoval i Mohameda Salaha. „On je legendou Liverpoolu a jedním z nejlepších hráčů všech dob. Jakmile se ale vrátil po zranění, je jen stínem sebe sama,“ má jasno Carragher a poprvé vyřkl také něco, o čem se dosud mlčelo. „Pro nového manažera bude námětem k diskuzi jeho pozice. Do konce smlouvy mu bude zbývat jen rok.“

Pouze o faraonovi to ale logicky nebude. Celý Liverpool nedává góly. Výhra na hřišti Fulhamu minulý víkend jest výjimkou, která potvrdila pravidlo. Jinak Kloppova parta v posledních čtyřech zápasech vstřelila jedinou branku a Carragher viní dalšího útočníka Darwina Núňeze. „Zastavil se na mrtvém bodě. Po dvou letech na Anfieldu už u něj žádné zlepšení nenastane. Umí způsobit problém obraně soupeře, ale neskóruje. Šance, které nepromění, jsou neodpustitelné, když bojujete o titul. Taky by se mělo učinit rozhodnutí ohledně jeho budoucnosti,“ nebral si servítky Carragher.

Nejen Núňez, ale celý Liverpool začal stagnovat, což se u tak velkého klubu odhalí rychle. Teď už nezbývá než čekat na zaváhání největších konkurentů. Se založenýma rukama to ale nepůjde. Už v sobotu totiž Reds poměří síly v Londýně s West Hamem Tomáše Součka a Vladimíra Coufala.