West Ham obral Liverpool, Kloppův konflikt se Salahem. Sheffield padá

Jarrod Bowen poslal West Ham do vedení • ČTK

Skóre otevřel dvě minuty před koncem prvního poločasu hlavou Bowen. Anglický útočník ve svém 200. zápase v dresu West Hamu vstřelil 16. ligový gól. Náskok domácích vymazal dvě minuty po přestávce Robertson. V 65. minutě zahrával Liverpool rohový kop, odražený míč se dostal ke Gakpovi, jenž z voleje vypálil. Jeho střela se postupně odrazila od Ogbonnny, Součka a gólmana Areoly až za brankovou čáru. „Kladiváři“ nakonec vybojovali alespoň bod díky vyrovnávací brance Antonia ze 77. minuty.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp a útočník Muhamad Salah se v 82. minutě dostali do konfliktu, když se egyptská hvězda chystala na hřiště. Německý kouč po zápase odmítl prozradit, co bylo důvodem roztržky. „Ne, už jsme si promluvili v šatně. Pro mě je to vyřízené,“ řekl. Klopp na konci sezony po téměř devíti letech z Anfieldu odejde. Salah skóroval jen v jednom z posledních šesti zápasů a dvě z uplynulých tří utkání Liverpoolu začal na lavičce náhradníků.

West Ham nezvítězil potřetí v řadě a z osmého místa ztrácí na pohárové příčky pět bodů. Šestý Manchester United, jenž doma remizoval s Burnley 1:1, odehrál o zápas méně.

Newcastle United doma porazil Sheffield United 5:1 a zpečetil tak sestup hostů z Premier League. Dvakrát se trefil Alexander Isak, po jedné brance přidali Guimaraes s Wilsonem a do vlastní branky se trefil Osborn. Sheffield strávil v nejvyšší soutěži pouze jednu sezonu.

V Manchesteru se měnilo skóre až v 79. minutě, když domácí Antony využil chyby v rozehrávce hostů a vsítil svůj první ligový gól v sezoně. „Rudí ďáblové“ však vedení udržet nedokázali. V 86. minutě brankář Onana při snaze vyboxovat vysoký míč udeřil do obličeje útočníka Amdouniho, jenž sám následně proměnil nařízenou penaltu. United mají na sedmý Newcastle náskok jeden bod.

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

West Ham - Liverpool 2:2

Branky: 43. Bowen, 77. Antonio - 48. Robertson, 65. vlastní Areola

Fulham - Crystal Palace 1:1

Branky: 53. Rodrigo Muniz - 87. Schlupp

Manchester United - Burnley 1:1

Branky: 79. Antony - 88. Amdouni z pen.

Newcastle - Sheffield United 5:1

Branky: 26. a 61. z pen. Isak, 54. Guimaraes, 65. vlastní Osborn, 72. Wilson - 5. Ahmedhodžič

Wolverhampton - Luton 2:1

Branky: 39. Hwang Hi-čchan, 50. Toti - 81. Morris

18:30 Everton - Brentford,

21:00 Aston Villa - Chelsea.