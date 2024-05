SESTŘIH: Arsenal porazil United a je v čele ligy. Blíží se konec Ten Haga?

Atraktivní duel mezi Manchesterem United a Arsenalem nabídlo 37. kolo anglické Premier League. Svěřenci Mikela Artety porazili družinu Erika ten Haga 1:0. Ve 20. minutě se prosadil útočník hostů Leandro Trossard. Gunners se díky výhře vyhoupli do čela anglické nejvyšší soutěže, Manchester City má však výhodu jednoho zápasu. Rudí ďáblové jsou aktuálně na osmé příčce, které nezahrnuje vstupenku do pohárové Evropy. Blíží se konec Erika ten Haga?

Na Old Trafford přijeli fotbalisté Arsenalu. Svěřenci Erika ten Haga vstoupili do utkání aktivněji, z gólu se však radovali hosté. Ve 20. minutě se před Kai Havertzem otevřel prostor, nikým neohrožován převzal míč a pelášil do vápna, kde vybídl k zakončení Leandra Trossarda. Belgičan se v bezprostřední blízkosti nemýlil a připsal si dvanáctý zásah v sezoně.

Druhá pětačtyřicetiminutovka patřila hostům. Další branka ale nepadla, vyznamenal se totiž brankář Rudých ďáblů André Onana, který zlikvidoval několik nadějných pokusů hráčů Arsenalu. Vytáhl se na střely Martinelliho a Rice.

Manchester United je dvě kola před koncem na osmém místě a na šestý Newcastle v boji o pohárovou Evropu ztrácí tři body. Gunners mají v tabulce náskok jednoho bodu před hvězdným týmem Pepa Guardioly. Hráči Manchestereru City mají však výhodu jednoho zápasu. City odehraje poslední dva duely s Tottenhamem a West Hamem.

Arsenal má letos jasný cíl; zisk titulu. Fanoušci celku ze severu Londýna jsou už nedočkaví. Přecijen čekají na vítězství v Premier League už 20 let. K vytouženému cíli stojí v cestě poslední překážka jménem Everton. Svěřenci Mikela Artety v aktuálním ročníku „The Toffies“ dokázali porazit v obou střetnutích.

No a pak už jen čekat, jak si poradí Manchester City...