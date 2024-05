Smrtící Arsenal: „malý otrava“ je mág na standardky. Pracoval pro Guardiolu

Možná o tomhle chlapíkovi slyšíte poprvé v životě. Gary Neville o Joverovi před časem prohlásil, že je to malý otrava. Asi si řeknete, jak ten Neville zhrubnul, ale myslel to v dobrém.

Legenda Manchesteru United totiž působí jako spolukomentátor Sky Sports a chtěl tímto osobitým způsobem Joverovi vyseknout poklonu.

Vzrůstem nevelký Francouz narozený v Německu totiž stojí za fantastickými standardními situacemi Arsenalu v této sezoně. Nedávno díky gólům z rohových kopů kanonýři předčili v Severolondýnském derby Tottenham 3:2 a Jover byl obletovaným hrdinou. Když se blíží standardka, slídí u postranní čáry a Arteta je kolikrát jen jako velký bratr v povzdálí.

„Opakuju, je to malý otrava, ale hodně dobrý otrava. Takový guru. Arsenal zahrává standardní situace skvěle celou sezonu,“ chválil práci nenápadného Francouze Neville.

Měl důvod. Arsenal v této sezoně nastřílel ze standardních situací už 20 gólů, tedy nejvíc v celé Premier League. Zrovna v této statistice Cityzens trochu pokulhávají, byť si také svá čísla o něco vylepšili i díky sobotnímu duelu s Fulhamem na 16.

Kluby s nejvyšším počtem gólů ze standardek v Premier League:

Arsenal (20) Everton (18) Manchester City (16) Aston Villa, Wolves, Luton (14)

Arsenal už se i díky standardkám dočkal vyrovnání jednoho rekordu. Jeho hráči se šestnáctkrát v této sezoně Premier League prosadili hlavou, což se povedlo jen v sezonách 2016/17 West Bromwichi a 1992/93 Oldhamu.

Tím, že Arteta i Jover patřili v minulosti do Guardiolovy stáje na Etihad Stadium, je jasné, že případný titul pro Arsenal by měl v tomto ohledu pikantní nádech.

Pokud City do konce ročníku zvládne porazit Tottenham a West Ham, nemusí se Guardiola otáčet doleva ani doprava a bude znovu slavit titul, protože má momentálně dvoubodový náskok na Arsenal. Kdyby ale titul neklapnul, znamenalo by to úspěšnou Joverovu misi.

Arteta v minulosti působil na chvíli jako Guardiolův asistent v Manchesteru. Když se v roce 2019 stěhoval za lepším do Arsenalu, kde se stal hlavním koučem, už si dělal zálusk na Jovera, který v témže roce v blankytně modré části Manchesteru začal také pracovat. Několik měsíců se tak potkával i s Artetou.

Chvíli to trvalo, ale v roce 2021 skutečně Arteta přiměl Jovera, aby se přesunul do Arsenalu. „Setkali jsme se a dlouze diskutovali o tom, jak bychom aplikovali standardky do naší hry. Všechno je totiž propojené. Znal jsem Nica už z dřívějška a požádal jsem ho, aby se připojil k našemu projektu. Udělal to a jsem moc rád. Má na tým obrovský vliv,“ řekl před několika týdny španělský kouč Arsenalu.

Jover se přitom nevyloupl jen tak. Svou kariéru v profesionálním fotbale odstartoval ve Francii. Montpellier jej zaměstnával sedm let coby videoanalytika zejména za vlády trenéra Reného Girarda. Mezitím měl i krátkodobý melouch. Byl zápasový analytik u chorvatské reprezentace. Pak už ale Joverovy kroky vedly do Anglie. Přes Brentford se dostal do City a dál už to znáte.

Joverův odchod k momentálně největšímu rivalovi v boji o titul je dodnes emotivní. Už v říjnu došlo na rozmíšku mezi ním a obráncem City Kylem Walkerem, když Arsenal vyhrál vzájemný duel 1:0. Do slovní roztržky se připojil i Erling Haaland.

„Nerad prohrávám. Když jsme je před časem porazili, Nico si se mnou nechtěl podat ruku. Přitom pro City pracoval. Teď vyhráli a ruku mi podával, ale já nezapomněl a nebral jsem to tenkrát na lehkou váhu,“ řekl Walker, který ale následně uznal, že jeho chování bylo přes čáru. Jasně to však ukazuje, jaká sportovní rivalita v právě probíhající sezoně mezi oběma tábory panuje a velkou rozbuškou je právě Jover.

Arsenal čím dál více čelí větší pozornosti soupeře právě při standardkách, které ordinuje Jover. Arteta tím však znepokojen není. „Vše se vyvíjí. Soupeři jsou inteligentní. Jednou akce vyjde, ale druhý den už se dané situaci dokážou přizpůsobit. Musíme se proto také vyvíjet směrem kupředu.“