Manchester City a titul?! Jak vidí šance Arsenalu superpočítač

Čtyři ligové tituly v řadě. To se ještě žádnému týmu v anglické nejvyšší fotbalové soutěži nepovedlo. Manchester City je ale blízko. Pokud v neděli porazí West Ham, užije si tým Pepa Guardioly mistrovské oslavy počtvrté za sebou. Pokud ale ztratí a Arsenal porazí Everton, stanou se vítězi svěřenci Mikela Artety. Loučí se ovšem i Jürgen Klopp, který na lavičce Liverpoolu strávil 9 let. Televize CANAL+ Sport tak vysílá do Anglie hned čtyři reportéry!

Martin Minha mířící na Etihad Stadium

Když Karel Poborský slavil s Manchesterem United v roce 1997 titul v Premier League, Manchester City ukončil sezonu v druhé nejvyšší anglické soutěži na bídném čtrnáctém místě. Po 27 letech je ale všechno jinak. Takzvaní Cityzens soutěži dominují. Od roku 2008, kdy klub převzal miliardář šejk Mansúr, vyhrál klub z Etihad Stadium 7 ligových titulů. Čtyři z nich si hráči týmu ze severu Anglie vybojovali až v posledním soutěžním kole.

I v aktuálním ročníku si může tým Pepa Guardioly zajistit ligovou trofej až v zápase s pořadovým číslem 38. Stačí k tomu v neděli porazit West Ham. Pokud ale Manchester City klopýtne a Arsenal porazí Everton, budou se poprvé od sezony 2003-04 radovat Kanonýři.

Cesta za případným dvanáctým ligovým titulem Pepa Guardioly v jeho bohaté kariéře byla hlavně v období listopadu a prosince velmi trnitá. Vzpomeňte si na remízy s Chelsea, Liverpoolem, Tottenhamem a na prohru s Aston Villou. Po ní se navíc na téměř dva měsíce zranil kanonýr Erling Haaland. Obhájci titulu spadli na čtvrté místo. Jenže od stejného období (10. prosince) začali být Cityzens navzdory extrémně nabitému programu v lize neporazitelní. Začátkem roku tak opět začal souboj na dálku mezi učitelem (Pep Guardiola) a žákem (Mikel Arteta).

Fenomenální sezona Phila Fodena, konzistentní výkony nepostradatelného Rodriho, stoupající forma letní posily Joška Gvardiola, ale i zářné momenty Kevina De Bruyneho přesně ve chvílích, kdy byly potřeba. To jsou hlavní opěrné body dvacetizápasové šňůry Manchesteru City bez ligové prohry. I díky tomu všemu má Pep Guardiola opět match ball.

Překazí oslavy na Etihad Stadium West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem na soupisce?

Karel Tvaroh mířící na Emirates Stadium

Od silvestrovské porážky na hřišti Fulhamu ztratil Arsenal v lize pouze dvakrát. Bezbranková remíza na hřišti Manchesteru City se snad ani nedá považovat za ztrátu, tím spíš, že v rámci „title race“ znamenala zachování si výhodného jednobodového náskoku na dotírající konkurenty.

Pravda, kdybych měl nasadit ta nejpřísnější měřítka, hosté měli k triumfu na Etihad Stadium objektivně o desetiny xG (očekávaných branek) blíž. Nevyužitá příležitost srazit na kolena aspiranta na bezprecedentní zisk čtyř ligových titulů v řadě? Jednoznačně. Osudová chyba? Ani omylem.

S domácí porážkou od Aston Villy (0:2), kvůli které přišli Gunners fakticky o průběžné prvenství, je to hodnocení už malinko snazší. Ačkoliv šlo o jedinou letošní ligovou prohru Arsenalu, před branami posledního kola to vypadá na klíčové jarní klopýtnutí. Na klopýtnutí, které nažhavení Citizens každoročně trestají. Na klopýtnutí, které si v rozhodující ligové fázi nesmíte dovolit.

Krutá realita Premier League opět potvrzuje, že když chcete soupeřit s Manchesterem City, musíte být ve všech ohledech perfektní. Ideálně od srpna do května. Však se zeptejte v Liverpoolu. I přes celou řadu nezapomenutelných výkonů a pokořených rekordů, svěřenci Mikela Artety perfektní jednoduše nebyli. Zejména kvůli zbytečným ztrátám z úvodní poloviny ročníku. Takový Fulham ze středu tabulky obral Gunners o pět bodů. Arsenal v prvních 20 ligových zápasech čtyřikrát prohrál a remizoval.

Jenže v lednu tým odcestoval na „slavné“ soustředění v Dubaji, kde se dokonale resetoval fyzicky a mentálně, aby se odrazil ke spanilé jízdě. Arsenalu bych rád vysekl poklonu za naprosto nevídanou šňůru konzistentně dominantních výkonů. Kdyby se uděloval titul Premier League za nejlepší obranu, efektivitu presinku, součinnost náběhů, bodový progres za poslední čtyři sezóny, vzkříšení Kaie Havertze, formu v kalendářním roce 2024 (a dosaďte si cokoliv, čím vás současní Gunners oslnili), Arsenal by se stal po zásluze mistrem.

Jenže tabulka pravdy nemá slitování.

Před posledním kolem svítí u kolonky „Arsenal na titul“ mizivá naděje v podobě 16 procent. Superpočítač od Opty to vidí ještě relativně optimisticky. Ale nedivím se. Gunners si zaslouží, abychom s nimi počítali. Udržet se na dostřel Manchesteru City do posledního kola je totiž kolosální úspěch, ať si každý říká, co chce. Arsenal v neděli sahá po nepravděpodobné senzaci. A ať už to s ním letos dopadne jakkoliv, na tuhle sezonu jen tak nezapomeneme.

Karel Häring mířící na Anfield

Když koncem ledna oznámil Jürgen Klopp, že po více než osmi a půl letech opustí po sezoně lavičku Liverpoolu, začaly se rozvíjet příběhy o pohádkovém konci – jak v posledním kole doma proti Wolverhamptonu oslaví „Reds“ titul a rozloučí se tím nejlepším možným způsobem.

Už pár týdnů je jasné, že tenhle scénář nedojde k realizaci. Liverpool skončí na třetím místě. Shodou okolností je to průměrné umístění LFC za dobu jeho působení na Anfieldu. To dokazuje, že klub vrátil mezi absolutní špičku, protože ve čtyřiadvaceti sezonách v rámci Premier League před Kloppovým příchodem tým v průměru obsadil 5. místo.

Ačkoliv druhý mistrovský titul v Anglii německý stratég nezíská, bude to hrdé, veselé i slzavé loučení. Byl to on, kdo vrátil na tváře fanoušků „Reds“ úsměv, kdo vrátil „červené“ části Liverpoolu hrdost. A kdo splnil, co slíbil.

Někdy v budoucnu postaví Kloppovi před stadionem sochu. V neděli mu šedesátitisícový chrám „jen“ poděkuje a naposledy mu do očí zazpívá: I am so glad that Jürgen is a Red. I am so glad he delivered what he said.“