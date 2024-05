Liverpool bez Kloppa: nejistota, řeší se budoucnost hvězd i nový stoper

Video se připravuje ... Červený autobus s otevřenou střechou projíždí Liverpoolem, obklopují ho fanoušci radující se z trofejí, které jim na rozloučenou nadělil Jürgen Klopp. Takhle nějak zněl ideální scénář završení sezony klubu z města Beatles. Po vypadnutí z FA Cupu, Evropské ligy a boje o ligový titul panuje místo oslav v táboře Reds nejistota, od nového ročníku bude na lavičce sedat nynější kouč Feyenoordu Arne Slot, plány i kádr se mohou měnit. Jakých hvězd se spekulace týkají a kdo by naopak mohl na Anfield dorazit?

Virgil van Dijk Kapitán, jistota, lídr. Když máte obrovitého Nizozemce v zádech, dýchá se vám na hřišti lépe. Jenže zůstane v týmu i po příchodu krajana Slota? Aktuální kontrakt mu skončí v létě příštího roku a vinou množství změn, jež se v Liverpoolu dějí, se o novém zatím nejedná. „Ohledně mé smlouvy nejsou žádné novinky. Ale jsem tu šťastný, klub je velká část mého života. Až skončí sezona, uvidíme,“ prohlásil liverpoolský kapitán, jehož setrvání na Anfieldu dává veškerý smysl. Virgil van Dijk je vůdcem Liverpoolu • Foto ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Darwin Núňez Dokáže střílet nádherné góly z obtížných pozic. Pak ale běží sám na branku, doráží ze slibné pozice a… zase nic. Uruguayský útočník je specifický, Klopp si ho ale očividně oblíbil, ačkoli v posledních zápasech i on Núňeze posadil. Příležitosti se chopil Cody Gakpo a existuje důvodné podezření, že právě dalšího Nizozemce v barvách Reds by nový trenér Slot měl preferovat. Núňezova frustrace navíc gradovala při nedělní výhře(!) s Tottenhamem 4:2. Jako střídající hráč zahodil několik příležitostí, po závěrečném hvizdu zamířil naštvaný rovnou do kabin a na Instagramu si následně smazal fotky v dresu Liverpoolu… Darwin Núňez se raduje ze své druhé trefy na Spartě • Foto Michal Beránek / Sport

Mohamed Salah Jedna z největších hvězd moderní éry klubu, modla fanoušků a klíčový ofenzivní hráč. Odchod Salaha z Liverpoolu ale není tak nereálný, jak by se mohlo zdát. Otázka jeho budoucnosti v Anglii oživla po nedávném zápase s West Hamem (2:2), do kterého Egypťan naskakoval v 79. minutě jako střídající, což kousal jen velmi těžce a řádně to dal Kloppovi najevo. S platem 350 000 liber týdně (přes 10 milionů korun) je nejlépe vydělávajícím hráčem v kádru, kontrakt mu končí příští rok, stejně jako Van Dijkovi. Liverpool už v létě odmítl nabídku saúdskoarabského Al Ittihadu, která se šplhala na závratných 150 milionů liber (přes 4,3 miliardy korun). Pro Saúdy je Salah prioritou, Reds tak mohou shrábnout balík, který jim nikdo jiný nedá, a investovat finance do perspektivnějších hráčů, na kterých se sportovní úsek shodne. Loučení by to ale bylo velmi těžké. Mohamed Salah strávil velkou část zápasu Liverpoolu na West Hamu na lavičce • Foto ČTK / AP / Jonathan Brady

Luis Díaz U kolumbijského křídelníka platí více či méně podobná charakteristika jako u jeho kolegy z Uruguaye Núňeze. Na ofenzivního hráče top klubu, který se tlačí do zakončení, nemá nijak zářná čísla. Dlouhodobě. (Staro)nově složené sportovní vedení Liverpoolu bude dost možná hledat konsenzus mezi požadavky hráče, nového trenéra a finanční smysluplností Díazova setrvání. Je otázkou, jestli už nenarazil na svůj limit, navíc by mu mohlo více sedět angažmá na jihu, v posledních měsících v Portu s produktivitou problémy neměl. Gakpo s Díazem se radují ze čtvrtého gólu Liverpoolu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Thiago „A kdo to je?“ napadá možná kdekoho. Svého času barcelonský diamant s dechberoucí technikou doplatil na častá zranění. V této sezoně se po jednom takovém vracel v únoru, kdy naskočil v 85. minutě do utkání na Emirates proti Arsenalu (1:3). Jenže po zápase klub informoval, že Thiago utrpěl svalové zranění a je zase out. Smlouva mu končí v létě, z Liverpoolu odejde zadarmo jako volný hráč. Thiago v dresu Liverpoolu • Foto Reuters