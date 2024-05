Alonso byl pilným žákem Guardioly i Mourinha. Zlatý míč pro Rodriho!

BLOG PHILIPPA LAHMA | Fotbal je naštěstí hra. O vítězství a porážce někdy rozhoduje náhoda. Když se potkají ti nejlepší z nejlepších, počítám, že je to dvacet procent. Losování faktor štěstí ještě zvyšuje. Je to příjemné, umožňuje to nové vítěze.

Čtvrtfinále Ligy mistrů svedlo dohromady Manchester City a Real Madrid, což byl nejpozoruhodnější střet v evropském fotbale za poslední tři roky. A opět splnil všechna očekávání, nadchl intenzitou a skvělými góly. Ve druhém zápase Carlo Ancelotti nechal všechny hráče bránit a řekl jim, že jen tak má Real šanci na úspěch. V penaltovém rozstřelu rozhodla psychika.

Kdyby existoval světový žebříček v klubovém fotbale jako v tenise, bylo by jasné, kdo je jedničkou. V posledních pěti letech Cityzens získali nejvíc bodů v domácí lize a v minulé sezoně vyhráli i Ligu mistrů. Nebesky modrý stroj Pepa Guardioly neustále soustruhuje precizní výkony. Na druhém místě by se umístil Real Madrid. Klub získal čtrnáct titulů v evropských pohárech a jako první dokázal vyhrát tři v řadě, což se dřív zdálo nemyslitelné. Kdyby existovalo nasazování jako v tenise, pak by tato dvojice byla přirozeným finále.

Zhruba jednou za tři roky Jürgen Klopp postaví v Liverpoolu fyzicky silný tým, který fotbalem na protiútoky narušuje nebesky modrou mašinu. Reds by si vítězství v posledním vzájemném zápase v Premier League zasloužili. Jen málokdy se vidí, že by City někdo takhle převálcoval. A nebýt Rodriho, byla by tato mašina pravděpodobně rozebrána ještě víc. Podle mého názoru by si Rodri zasloužil, aby byl zvolen nejlepším fotbalistou světa.

V Manchesteru City, Realu Madridu a Liverpoolu jsou všechny ingredience pro špičkový fotbal: jedni z nejlepších hráčů a nejlepší trenéři, kteří tým po léta rozvíjejí.

V bundeslize je nejlepším trenérem Xabi Alonso. Byl to špičkový fotbalista a stratég na hřišti. Nyní, ve své první kompletní sezoně v Leverkusenu, zformoval tým, který si stylem zasloužil stát se německým mistrem.

Alonso se formoval ve velkoklubech - v Liverpoolu, Realu Madrid a Bayernu Mnichov. Prošel tam školami mezinárodních trenérských velikánů. Rafael Benítez a José Mourinho mu ukázali, jak zablokovat soupeři cestu k brance a jak vytěžit maximum z okamžiku po zisku míče. Guardiola mu poskytl důkaz, že držení míče na soupeřově polovině vyžaduje ještě vyšší míru organizace.

Nyní se v novém bundesligovém šampionovi všichni najdou. Benítez, Mourinho, Guardiola - ti všichni jsou v Alonsovi. On svým hráčům dodává jistotu a sebevědomí. Floriana Wirtze, který má pravděpodobně vše, co je třeba k tomu, aby se stal vynikajícím útočným hráčem, formuje on. Zvlášť vděčný může být Alonsovi Jonathan Tah. Už v 18 letech bylo vidět, že by se z něj mohl stát velmi dobrý obránce. Pak se ale vytratil. Teď v 28 letech znovu objevil sám sebe. Tento příklad ukazuje, jak důležitý je pro fotbalistu trenér.

Je zajímavé, že právě Leverkusen ze všech týmů ukončil jedenáctiletou mistrovskou sérii Bayernu. UEFA uvádí Bayern Mnichov, Borussii Dortmund a Eintracht Frankfurt mezi dvaceti kluby s největším obratem v Evropě. Leverkusen však mezi nimi není.

Když se klub dostal v roce 2002 do finále Ligy mistrů, hráli v něm Emerson, Michael Ballack, Lucio, Zé Roberto a Bernd Schneider. Dnes už by to nebylo možné, větší kluby by špičkové hvězdy z Leverkusenu vykoupily. Současný kádr měl před sezonou zhruba poloviční hodnotu než Bayern.

Proto mi mistrovský titul Leverkusenu trochu připomíná titul Leicesteru City v Anglii v roce 2016. Tahle pohádka už teď není možná, protože konkurence v Premier League se od té doby rapidně zvýšila. Nejenže se do Manchesteru City a Liverpoolu investuje spousta peněz, ale navíc se chovají podle plánu chytrých trenérů. Totéž nyní dělá Arsenal pod vedením Guardiolova žáka Mikela Artety. Všechny tři týmy získaly v této sezoně 80 a víc bodů.

Hvězdy utíkají z bundesligy - logicky

V bundeslize taková konkurence chybí. Proto Alonsův tým v nejvyšší německé soutěži na první pohled vyniká: má totiž představu, jak hrát, čímž se od soupeřů odlišuje. V současnosti se zejména španělští a italští trenéři zaměřují spíše na strukturu a řád, zatímco německý fotbal je vždy pouze o mentalitě.

To je také důvod, proč hráči jako Jude Bellingham, Kai Havertz a Erling Haaland musí opustit bundesligu, pokud se chtějí stát světovou špičkou. Nebo proč se sebevědomí a jistota Joshuy Kimmicha zmenšily. Dobře si pamatuji, jak mu pomohlo Guardiolovo vedení, když poprvé vstoupil na velkou scénu. Bylo to před osmi lety. Dnes je Kimmich v nejlepších letech, ale jako obránce hraje na pozici, která není pro jeho talent ideální.

Německý fotbal má jiné přednosti - bojovnost, vášeň a soutěživou tvrdost. Hráči se nikdy nevzdávají. Bayern je nepředvídatelný, Dortmund dokáže přežít vzestupy a pády. Jejich úspěchy nelze vždy zcela vysvětlit, což není cesta, jak se stát světovou jedničkou. Tyto vlastnosti však fotbalu sluší.

Postup Bayernu a Dortmundu do semifinále Ligy mistrů opět dokazuje, že bundesliga má dostatek zdrojů, o které se může opřít. Je druhá finančně nejsilnější na světě. A Německo je nejlidnatější zemí EU, což je ve fotbale obzvlášť důležité.

Na mysl mi přichází Franz Beckenbauer. Po zisku titulu mistrů světa v roce 1990 prohlásil, že kdyby se k Západnímu Německu přidali východní Němci, Německo by bylo neporazitelné po celá desetiletí. Tak úplně to nedopadlo, ale byla v tom vnitřní pravda, stejně jako v Beckenbauerově hesle: „Jdi a hraj fotbal!“ Nedělej si z toho těžkou hlavu, ťukni do míče a vynuť si štěstí!