Arteta dostal přidáno, jenže řeší ztráty. Na Tottenham bez Ödegaarda

Kouč Arsenalu Mikel Arteta má problém. Musí řešit řadu nečekaných absencí, přitom mají kanonýři kalendář v následujících dnech napěchovaný velkými soupeři. Zapeklitá situace ve chvíli, kdy Arteta měl dle anglických médií podepsat novou smlouvu do roku 2027.

Zatím je rozjezd Arsenalu do sezony asi očekávaný. Výhry nad Aston Villou a Wolverhamptonem kaboní jen remíza s Brightonem v posledním kole. Výsledek byl však notně ovlivněn druhou žlutou kartou pro Declana Rice v úvodu druhé půle, která byla skoro až z ranku směšných. „Byl jsem ohromen, jak nekonzistentní mohou být rozhodnutí v jednom utkání,“ kritizoval sudího Chrise Kavanagha Arteta. Španělský stratég tak musel skousnout ztrátu dvou bodů, ale hlavně mu bude Rice chybět proti Tottenhamu.

Kdyby ale zůstalo jen u toho, ještě by si Španěl mnul ruce. Marodka jeho týmu se totiž nebezpečně naplnila. Dlouhodobě mimo hru jsou Japonec Takehiro Tomijasu i letní posila z Realu Sociedad Mikel Merino. Čerstvý mistr Evropy si hned v první tréninku na ostrovech poranil rameno a chybět by měl až dva měsíce. K tomu lékař vystavil neschopenku Kieranu Tierneymu už během EURO, ale Skot byl v létě stejně na odchodu z Emirates Stadium.

Naopak velká rána přišla v poslední reprezentační přestávce. Další přírůstek do kabiny The Gunners Riccardo Calafiori byl obětí letícího Ousmana Dembélého v zápase Ligy národů mezi Itálií a Francií. Křídelník PSG nekontrolovaně letěl vzduchem po ataku jiného z Italů a při dopadu poranil lýtko právě Calafiorimu. Kometa poslední sezony v dresu Boloně, tak odcestovala zpět do Anglie a čeká se, jak vážné Italovo poranění bude. V ideálním případě by mohl být ready na Tottenham, ale zdaleka to není jistota.

Největší průšvih na třináctinásobné anglické šampiony teprve čekal. V pondělí hrálo Ligu národů Norsko s Rakouskem, v základu s kapitánskou páskou pochopitelně na straně domácích v Oslu nechyběl ani Martin Ödegaard. Jenže ve druhé půli nešikovně dopadl po jednom ze soubojů. Hřiště opouštěl v slzách a později byl zachycen o berlích. Naštěstí pro Arsenal se nepotvrdily ty nejhorší zvěsti. Magnetická rezonance neodhalila žádnou zlomeninu, přesto půjde pravděpodobně o poměrně dlouhou rekonvalescenci, jak poodkryl lékař norské reprezentace Ola Sand.

„Taková zranění kotníku často trvají nejméně tři týdny. Jakákoliv kratší doba bez zátěže je jen bonus. Naopak to většinou trvá i déle. Poranění kotníku jsou velmi bolestivá. U Martina to bylo extrémní,“ doplnil Sand.

Právě absence Ödegaarda je největší trhlinou pro Artetovy plány. Derby proti Tottenhamu je z pohledu Premier League extrémně prestižní. Pak ale přijde první zápas v Lize mistrů proti Atalantě a následuje prověrka z největších. Manchester City v rámci pátého kola Premier League. Tento složitý trojboj navíc Artetovi svěřenci kompletně absolvují venku.

V Arsenalu věří, že by se mohl uzdravit alespoň útočník Gabriel Jesus, který poslední dvě utkání stál kvůli problému s třísly. Posilněním by pro kabinu mělo být rovněž prodloužení smlouvy s Artetou. Trenér, který stojí za vzkříšením Arsenalu, působí na Emirates Stadium od roku 2019.

Nyní se obě strany dohodly na prodloužení kontraktu do roku 2027. „Jsem na místě, kde se cítím šťastný. Když s hráči diskutuju, vidím v jejich očích, že hlad a víra tady stále jsou,“ pronesl Arteta.

Pravděpodobná sestava Arsenalu na Tottenham:

Raya - Timber, Gabriel, Saliba, White - Zinchenko, Partey, Jorginho - Trossard, Havertz, Saka

Žolíci do základu: Sterling, Nwaneri, Gabriel Jesus