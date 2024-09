Haaland dal stý gól, Arteta si stěžoval: Hrát s deseti je tady nemožné

Byl to šlágr anglické Premier League. Aby ne! Jednalo se o nejočekávanější zápas uplynulého víkendu napříč Evropou. Manchester City jako obhájce titulu hostil zamýšleného hlavního vyzyvatele v boji o ostrovní grál. Zápas na Etihad Stadium po remíze 2:2 vítěze nenašel. Haaland ale pokořil milník a Calafiori pro změnu otevřel svůj gólový účet v Anglii. Citizens po pauze sice dominovali, ale notně za to mohla další kontroverzní červená pro Arsenal v této sezoně, která bohužel zápas pošramotila.

Už v osmé minutě po precizním pasu Savinha vystřelil norský tank. Haaland si naběhl mezi beky a nedal Rayovi šanci. Mírný favorit top bitvy vedl. Pro blonďatého kanonýra se jednalo o stý gól ve stopátém zápase v dresu Citizens. Už je sedmý v historických tabulkách nejlepších střelců klubu napříč soutěžemi, na stovku branek ale dosáhl ze všech nejrychleji. Na lídra ve střelecké tabulce Sergia Agüera mu schází ještě pořádná nůše zásahů. Argentinec se v blankytně modré prosadil ve 260 případech.

Na Haalnadovu parádu však dokázali hosté bohatě odpovědět. Za kanonýry se poprvé po přesunu z Boloně trefil utaženou ránou zpoza vápna Riccardo Calafiori. Na konci poločasu pak zase udeřilo kladivo Gabriel. Podobně jako proti Tottenhamu se prosadil po rohu hlavou a hosté vedli. Přesto neodcházeli do šaten spokojení.

Za pár sekund na to Leandro Trossard ve vzdušném souboji naremploval Bernarda Silvu, pak ještě Belgičan zakopl míč. Jako by mu oba skutky sudí Michael Oliver sečetl a Trossardovi ukázal žlutou, jenže byla už druhá a ofenzivní univerzál šel do sprch. Arteta se mohl zbláznit a u střídačky spílal čtvrtému rozhodčímu. Po duelu s Brightonem, kdy byl necitlivě vyloučen Declan Rice, tak kanonýři čelili další zkoušce o deseti. Jenže tohle byl vyšší level. Na jistou nepřízeň osudu právě Arteta po utkání poukázal, protože chvíli předtím Doku podobně odkopl míč a zdržoval tak přímý kop Arsenalu.

„Není mým úkolem přijít a posuzovat, co se stalo. Od toho jsou jiní. Já měl za úkol se svým týmem přežít nějakých 55 minut o deseti. Stalo se to už dvakrát za prvních pět kol. Na Premier League je tohle znepokojující. Je to velmi těžké. Hrát s deseti proti jedenácti na této úrovni je téměř nemožné,“ stěžoval si Arteta, a připomněl právě i nedávnou červenou pro Rice.

Je fakt, že Trossardovo vyloučení bylo v podání Olivera poněkud přísné. Zápas tím ztratil na tempu i obecné atraktivitě. Po změně stran byl totiž obrázek hry až bizarní, když uvážíme, že se spolu utkali dva největší favorité tohoto ročníku Premier League. Držení míče 88 procent pro City, některé statistiky uvádějí dokonce 90 procent. A střely? Jen za druhou půli domácí přejeli Arsenal 28:1.

Fotbalisté Manchesteru si pro změnu stěžovali na destruktivní hru soupeře. Na dva tvrdé zákroky doplatil Rodri. Španělský středopolař musel už po dvaceti minutách opustit hru kvůli zranění a nahradil ho Mateo Kovačič. I s ohledem na druhou půli, kdy Arsenal zaparkoval obranný autobus kolem vlastního vápna, se do svých soků pustil Bernardo Silva.

„Byl tu jen jeden tým, který hrál fotbal. Ten druhý hrál na hranici možností podle toho, co mu rozhodčí dovolil. Nejsme spokojení s výsledkem, ale jsem rád za to, jak jsme hráli. My totiž chceme vyhrávat každý zápas,“ rýpnul si Portugalec.

Někdejší hvězda Manchesteru United a televizní expert Roy Keane se zase obul do Artety. „Manažeři každý týden lamentují, že se rozhoduje proti nim. V hloubi duše bude s bodem Arteta spokojený. Měl by ukázat svou třídu a nestěžovat si veřejně,“ řekl Keane.

Prý je to podle něj nový trend na poli Premier League. „Bylo by hezké, kdyby manažer po zápase vystoupil a řekl, že to byl faul jeho hráče, byla to hloupost. Namísto toho se dušují, že to přestupek nebyl a ukazují, že něco podobného se stalo před pěti minutami na druhé straně. Jsem z toho už unavený,“ hořekoval Keane v obecné rovině. Jedno je jisté, Trossardovo vyloučení bylo z ranku necitlivých a notně anglický šlágr ovlivnilo.