Šmicer: Slot začal skvěle, v Liverpoolu to ale mohou zamotat smlouvy opor

Několik let plní roli ambasadora Liverpoolu a reprezentuje klub na různých akcích. Vladimír Šmicer je stále spojený s týmem, s nímž zvedl nad hlavu i slavný ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů, což je největší úspěch kariéry. I proto stále bedlivě sleduje, jak se Liverpoolu daří. Fantastický start pod novým trenérem ho nenechal klidným.

Už jste se letos dostal na nějaký zápas Liverpoolu a viděl jste Slotův tým přímo v akci?

„Ano. Byl jsem hned na prvním domácím zápase proti Brentfordu. Chtěl jsem zase vidět ten stadion, kde je nově rekonstruovaná tribuna Anfield Road. Prošel jsem si to tam, je to moc hezký.“

Znáte se s některými ze současných hráčů, nebo dokonce s trenérem Slotem?

„Ne. Se současnými hráči už se neznám. Byl jsem s nimi dvakrát na soustředění před sezonou, kde jsem plnil roli ambasadora a bydleli jsme spolu na hotelu, ale vlastně se jenom pozdravíme a řekneme si pár slov.“

Ani s jediným Čechem v týmu, Vítěslavem Jarošem, nejste v kontaktu?

„S ním jsem se potkal na hotelu, když jsem byl v Liverpoolu právě na zápase proti Brentfordu. On tehdy čekal, že brzy z Liverpoolu odejde a chtěl někam dál, protože za sebou má skvělou sezonu za Sturm Graz, kde vloni chytal a vyhrál rakouský titul. V Liverpoolu se do brány bude dostávat přes Alissona a Kellehera hodně těžko, takže v létě doufal, že ho někam pustí. Tehdy neměl ani vlastní bydlení a spal na hotelu. Jeho situace je hodně těžká. On je skvělý gólman a mrzí mě, že tolik nechytá, protože cítím, že na to má.“

Jak dobře jste znal nového kouče Arneho Slota, když přicházel do Liverpoolu. Přišel vám jako dobrá náhrada za Jürgena Kloppa?

„Poznal jsem ho jako trenéra Feyenoordu, když hrál proti Slavii a hodně jsem ho respektoval. Vystupoval velice sympaticky a příjemně. Dobře o něm mluvil i Jindra Trpišovský, že respektoval Slavii jako silného soupeře a navzájem si