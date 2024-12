Mikloško zdravil diváky v Londýně. West Ham pak dostal výprask od Reds

Úvod duelu mezi West Hamem a Liverpoolem patřil i české legendě. Na trávníku se před nástupem obou anglických celků objevil bývalý brankář „Kladivářů“ Luděk Mikloško, jenž před utkáním oznámil, že několik let bojuje s rakovinou a rozhodl se nepokračovat v léčbě. Velký oblíbenec místních fanoušků sklidil obrovský potlesk, což byl nejhlasitější projev příznivců londýnského klubu. Jejich hráči jim moc radosti neudělali, když od Liverpoolu schytali výprask 0:5. Další rekordy lámal fantastický Mohamed Salah.

„Jsme s tebou, Ludo,“ napsal West Ham na sociální síti X a přidal fotku bývalého českého brankáře z předzápasového pozdravu s fanoušky přímo na stadionu.

Bez vykartovaného Tomáše Součka chtěl West Ham navázat na sérii čtyř zápasů bez prohry. Proti rozjetému lídrovi Premier League ale neměl šanci. Liverpool ukázal, že je ve velké pohodě. V posledních 10 ligových zápasech pokaždé vstřelil minimálně dvě branky a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Góly Luise Diaze, Codyho Gakpa a nezastavitelného Mohameda Salaha rozhodly o osudu utkání už v prvním poločase.

Největší pozornost na sebe opět strhl egyptský mág, který znovu přepisoval historické tabulky. Už poosmé v sezoně si v jednom zápase připsal gól i asistenci, což se nikomu v Premier League ještě nepovedlo. A to Liverpool zatím neodehrál ani polovinu svých zápasů aktuálního ročníku.

V historické tabulce se pak posunul na 10. místo v celkovém počtu gólových přihrávek, když svou 81. asistencí překonal Davida Beckhama. „Že je Mo (Salah) mimořádný slýchám poměrně často. Určitě si chválu zaslouží. Nemyslím si, že by to mělo někoho překvapovat, protože víme, jak dobrý hráč to je. Navíc skvěle pracuje pro tým, i když nemáme míč. Můžeme jen doufat, že bude ve svých výkonech pokračovat,“ komentoval další výjimečný výkon svého kanonýra trenér Arne Slot.

Po změně stran se ze hry po ne příliš dobrém výkonu poroučel Vladimír Coufal a zápas se už spíš dohrával. Reds ovšem přidali i další zásahy. Nejprve se do balónu opřel Trent Alexander–Arnold nějakých 25 metrů od brány a jeho dělovka se i díky teči Maxe Kilmana dostala až do sítě.

„Tohle vítězství jsem si hodně užil, protože se moc často nestává, abych se mohl během zápasu v klidu opřít a užívat si hru,“ jásal trenér Liverpoolu Slot v rozhovoru pro Sky Sports po drtivé výhře.

Před závěrečným hvizdem si ještě jednou vzal slovo Salah. Po krásném průniku přes střed hřiště předložil míč do velké šance Diogu Jotovi a ten upravil skóre na konečných 0:5. Pro Salaha přitom šlo o čtrnáctý „kanadský bod“ v prosinci (7 gólů a 7 asistencí), čímž vyrovnal rekord Premier League, jenž drží Luis Suárez (10 gólů a 4 asistence v prosinci 2013).

Egypťan tak se 17 góly a 13 asistencemi jednoznačně kraluje žebříčku střelců i nahrávačů Premier League a táhne svůj tým za vysněným titulem. „Myslím jenom na to, abych s Liverpoolem vyhrál ligový titul. To je jediná věc, na kterou se soustředím od začátku sezony. Udělám všechno pro to, abychom trofej získali,“ neskrýval Salah své ambice.

A právě k vytouženému titulu se Liverpool zase přiblížil, když zvýšil svůj náskok na čele tabulky už na 8 bodů. Soutěžní utkání přitom neprohrál už ve 23 zápasech po sobě. Naposledy podlehl ještě v polovině září aktuálně druhému celku Premier League, Nottinghamu Forest.

Guardiola oslavil jubileum výhrou

Manchester se dostal do vedení ve 21. minutě. Ve svém 23. startu za „Cityzens“ se poprvé prosadil dvacetiletý Brazilec Savinho. Druhý poločas patřil spíše domácím „Liškám“, ale mužstvo trenéra Ruuda Van Nistelrooije převahu v gól nepřetavilo. V největší šanci Leicesteru selhal kanonýr Vardy, když přestřelil branku z malého vápna.

Lekci z produktivity tak domácím v v 74. minutě uštědřil Haaland. Norský útočník se prosadil hlavou po centru Savinha a skóroval po čtyřech soutěžních zápasech. Nejlepší střelec uplynulého ročníku Premier League vstřelil 14. gól v ligové sezoně a mezi kanonýry je na druhém místě o dvě branky za Salahem z Liverpoolu.

Manchester zvítězil teprve ve druhém z posledních 14 soutěžních utkání a na Liverpool ztrácí 14 bodů. Leicester prohrál čtvrté kolo v řadě a patří mu první sestupová pozice.

Nottingham otevřel skóre po čtvrthodině hry. Novozélanďan Wood po spolupráci s Elangou zaznamenal 11. trefu v ligovém ročníku a v tabulce střelců se dělí o čtvrté místo s Isakem z Newcastlu. Třetí Palmer z Chelsea má na kontě 12 branek. Po hodině hry definitivně rozhodl Gibbs-White.

Tým portugalského trenéra Nuna Espírita Santa zvítězil v pátém kole za sebou, v posledních třech navíc neinkasoval. Everton prohrál po čtyřech kolech, na druhé straně vyhrál v jediném z minulých deseti a je šestnáctý.

Tottenham v závěru přišel o domácí výhru nad Wolverhamptonem, s nímž remizoval 2:2. Útočník londýnského celku Son Hun-min navíc neproměnil v prvním poločase penaltu. „Kohouti“ nezvítězili v lize potřetí po sobě a v šesti z posledních sedmi duelů a patří jim jedenáctá příčka. „Vlci“ bodovali potřetí v řadě a jsou na první nesestupové pozici o dva body před Leicesterem.

Také Fulham na vlastním hřišti hrál s Bournemouthem 2:2, přestože dvakrát vedl. Oba týmy natáhly sérii neporazitelnosti na sedm kol.

Crystal Palace po obratu doma zdolal nováčka Southampton 2:1 a je patnáctý. „Svatí“ zvítězili v jediném z úvodních 19 kol a z posledního místa ztrácejí na záchranu už 10 bodů.

Výsledky 19. kola anglické Premier League:

Leicester - Manchester City 0:2

Branky: 21. Savinho, 74. Haaland

Crystal Palace - Southampton 2:1

Branky: 31. Chalobah, 52. Eze - 15. Dibling

Everton - Nottingham 0:2

Branky: 15. Wood, 61. Gibbs-White

Fulham - Bournemouth 2:2

Branky: 40. Jiménez, 72. Wilson - 52. Evanilson, 89. Ouattara

Tottenham - Wolverhampton 2:2

Branky: 12. Bentancur, 45.+3 Johnson - 7. Hwang Hi-čchan, 87. Larsen

West Ham - Liverpool 0:5

Branky: 30. Diaz, 40. Gakpo, 44. Salah, 54. Alexander-Arnold, 84. Jota