Hotovo. Jurásek přestupuje ze Slavie do Norwiche. Upsal se na dlouho

Fotbalová Slavia uskutečňuje další výjimečný obchod. Krátce po přestupu brankáře Antonína Kinského do Tottenhamu odchází do Anglie i Matěj Jurásek. Jednadvacetiletý křídelník se stěhuje do druholigového Norwiche, se kterým podepsal smlouvu do června 2030. V klubu bude nosit dres s číslem 10. Pražané za českého reprezentanta obdrží 7 milionů eur, tedy zhruba 176,6 milionu korun.