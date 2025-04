Jak Liverpool ovládl Premier League: Minimum absencí, slabá konkurence a fenomén Salah

Miláček Anfieldu nechtěl odcházet od týmu s tím, že z něj vymačká všechno. Naopak poslední rok v klubu strávil přestavbou kádru, aby ho svému nástupci předal v co nejlepším stavu. To, co se nepodařilo Fergusonovi nebo Wengerovi, zvládl Klopp naprosto dokonale. Arne Slot tak nemusel přistoupit k nějakým razantním změnám. V létě nepřivedl ani jednoho hráče do základní sestavy a prostě jen plynule navázal na práci legendárního Němce.