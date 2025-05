Měl slzy v očích. Coufal se loučil s West Hamem: Čas na novou kapitolu. Co řekl Souček?

Čekají ho velmi emotivní dny. A první z nich má za sebou. Fotbalový obránce Vladimír Coufal se rozloučil v dojemném videu s fanoušky West Hamu, kde po sezoně ukončí téměř pětileté angažmá. „Je to pro mě velmi smutný okamžik, protože opouštím něco, co jsem tolik miloval. Tohoto dne jsem se bál, protože jsem začal cítit, že se blíží,“ řekl dvaatřicetiletý český reprezentant. Kam v létě zamíří, není stále jisté.

Fanouškům West Hamu napsal dopis, který jim přečetl na kameru. Než se Coufal dostal na konec, několikrát si hlasitě oddechl, na konci se předklonil a bylo vidět, jak se mu lesknou oči. „Finito,“ vyřkl na závěr s úsměvem. Jako by byl rád, že to má za sebou.

Dát sbohem klubu, ve kterém strávil dlouhých pět let, nebylo vůbec jednoduché. „Věděl jsem, že tohle jednou přijde, ale nedokázal jsem si představit, jak moc emotivní to pro mě a mou rodinu bude. Teď je to tady, můj čas v tomto klubu skončil,“ vyprávěl. „Je tak těžké najít správná slova a vyjádřit, jak jsem šťastný, že mohu být součástí tohoto krásného klubu,“ pokračoval zkušený hráč.

West Ham vykoupil Coufala v říjnu 2020 z pražské Slavie, zaplatil za něj šest milionů eur (v přepočtu asi 162,5 milionu korun). „Přišel jsem sem před pěti lety a nevěděl, co očekávat – nová země, nová liga, nový život. S veškerou upřímností na srdci mohu říct, že jsem si každou minutu ve West Hamu užíval a mít na sobě jeho dres pro mě byla vždycky největší pocta,“ soukal ze sebe.

Největšího úspěchu s londýnským klubem dosáhl předloni v červnu, kdy porazil ve finále Konferenční ligy italskou Fiorentinu. „Snažil jsem se co nejlíp reprezentovat klubové barvy i mimo hřiště, na něm jsem odváděl to nejlepší, co jsem mohl. Po mnoha letech jsme přivezli do východního Londýna evropskou trofej, což bylo naprosto neuvěřitelné,“ vzpomněl velký úspěch.

Že z klubu po sezoně odejde, není až takový šok. Coufal byl v této sezoně upozaděný, na pravém kraji obrany dostával přednost spoluhráč Aaron Wan Bissaka. Na konci června mu vyprší smlouva, novou už nedostane. Stejně jako brankář Lukasz Fabianski, obránce Aaron Cresswell a útočník Danny Ings.

„Odnáším si s sebou spoustu nezapomenutelných vzpomínek a nikdy nezapomenu, jaké je to být součástí West Hamu. Vždycky budu jeho fanouškem a vrátím se na londýnský stadion fandit jeho barvám,“ zněla jeho další slova. „Ale teď je čas na novou kapitolu. Je čas se rozloučit.“

Poslední zápas za West Ham na londýnském stadionu odehraje v neděli proti Nottinghamu. „Budu foukat bubliny, dokud nezemřu,“ dodal už se slzami v očích.

Zatím není jasné, kam Coufal zamíří. Už v zimě na něj přišla nabídka z Fulhamu, měl o ni zájem, ale vedení West Hamu odmítlo. Ve hře nyní mohou být jiné anglické týmy, třeba Leeds.

U „kladivářů“ tak od nové sezony zůstane osamocený Tomáš Souček, kapitán národního týmu. „Nejdřív se ho zeptám, kam jde,“ smál se Souček v rozhovoru pro Sky Sports. „Ale ne, bude to pro mě i pro klub velká ztráta. Bude těžké, že ho neuvidím každý den, ale takový je fotbal,“ dodal Coufalův velký kamarád.