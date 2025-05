Hrozivé obrázky z Liverpoolu: řidič najel do davu fanoušků, zranil 27 lidí včetně čtyř dětí

Vstoupit do diskuse (

Řidič, který v pondělí najel autem do davu v západoanglickém Liverpoolu v době oslav mistrovského titulu místního fotbalového klubu, zranil 27 lidí včetně čtyř dětí. Dva lidé včetně jednoho dítěte jsou ve vážném stavu, uvedla v noci na úterý policie. Ta rovněž sdělila, že událost považuje za ojedinělý incident, který nesouvisí s terorismem. Třiapadesátiletého řidiče policie zadržela, po nikom dalším nepátrá.

„Mohu sdělit, že incident považujeme za izolovaný a v souvislosti s ním nepátráme po nikom dalším,“ uvedla policie na tiskové konferenci. Ta poznamenala, že řidiče zadržela krátce po události. Řidič je podle policie běloch a Brit, který žije v oblasti Liverpoolu.

Dave Kitchen ze záchranné služby řekl, že do nemocnice zdravotníci převezli 27 lidí, dvacet z nich s lehkými poraněními. Jeden dospělý a jedno dítě jsou ve vážném stavu. Hasiči uvedli, že při zásahu vyprostili tři dospělé a jedno dítě, kteří zůstali pod vozem.

Liam Robinson z městské správy na tiskové konferenci označil incident za otřesnou událost. Vyzval veřejnost, aby nesdílela záběry na sociálních sítích. „Pokud máte jakékoli informace, poskytněte je merseysideské policii, což jí pomůže ve vyšetřování,“ řekl.

Premiér Keir Starmer už v pondělí večer označil událost za šokující a poděkoval bezpečnostním složkám za rychlý zásah. V nových komentářích, o kterých informovala agentura PA, Starmer uvedl, že celá země stojí po boku Liverpoolu.

„Každý, obzvláště děti, by měl oslavovat své hrdiny bez takovýchto hrůz. Město má dlouhou a hrdou historii toho, že se v těžkých časech spojilo,“ řekl Starmer. Poznamenal, že o událostech hovořil se starostou města Stevem Rotheramem.

Jeden ze svědků, který byl i s manželkou a dětmi přímo v davu, řekl, že auto v jednu chvíli zastavilo a lidé se kolem něj srotili, snažili se rozbít okna a dostat dovnitř. „Pak ale znovu sešlápl plyn a prorážel si cestu zbytkem lidí. Prostě jel dál. Bylo to hrozné. A byly slyšet rány, jak narážel do lidí,“ citoval list The Guardian osmačtyřicetiletého Harryho Rashida.

Oslav titulu, který Liverpool získal v neděli po pěti letech, se podle médií v centru města zúčastnily tisíce lidí. Komentátoři konstatovali, že místní fanoušci vyrazili do ulic ve velkém počtu i proto, že minulý titul v roce 2020 nemohli veřejně oslavit kvůli omezením spojeným s covidovou pandemií.