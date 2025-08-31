Předplatné

ONLINE: Nottingham - West Ham. Souček i Diouf v základu. Drama na Old Trafford

Manchester United doma porazil nováčka Burnley 3:2
Manchester United doma porazil nováčka Burnley 3:2Zdroj: ČTK / AP / Ian Hodgson
Tottenham překvapivě nestačil na Bournemouth, prohrál doma 0:1
Gólová radost fotbalistů Wolverhamptonu
18
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Fotbalisté Manchesteru United se ve 3. kole anglické ligy dočkali prvního vítězství, které vydřeli doma proti nováčkovi Burnley. O výhře 3:2 rozhodl v sedmé minutě nastavení z penalty Bruno Fernandes, který překonal slovenského gólmana Martin Dúbravku střelou k tyči.

Tottenham, který bude jedním ze soupeřů pražské Slavie v Lize mistrů, po výhrách nad Burnley a Manchesterem City poprvé ztratil body. S Bournemouthem doma prohrál 0:1 po gólu Brazilce Evanilsona z páté minuty.

V čele neúplné tabulky je Chelsea, která zvítězila v souboji dosud neporažených týmů nad Fulhamem 2:0. Gólem a asistencí pomohl k výhře argentinský záložník Enzo Fernández.

Svěřenci Enza Maresky odehráli i ve třetím utkání nového ročníku Premier League londýnské derby a navázali na týden staré vítězství 5:1 nad West Hamem. Na úvod soutěže remizovali 0:0 s Crystal Palace.

Stejně jako proti West Hamu skórovali Joao Pedro a Fernández. Brazilský útočník, který přišel v létě z Brightonu za 60 milionů liber (1,73 miliardy korun), otevřel skóre v nastavení prvního poločasu hlavou po Fernándezově přesném centru z rohového kopu. Fernández zvýšil na 2:0 krátce po přestávce z penalty nařízené za Sessegnonovu ruku.

Už po 13 minutách se Chelsea zranil útočník Liam Delap, který bude podle Maresky s poraněným stehenním svalem mimo hru několik týdnů.

Wolverhampton ještě bez nové posily Ladislava Krejčího podlehl doma Evertonu 2:3 a je stále bez bodu. U dvou branek hostů asistoval Grealish, jenž do týmu přišel v létě na hostování z Manchesteru City.

Sunderland, který se vrátil mezi elitu po osmi letech, si připsal druhé vítězství. Zápas s Brentfordem otočil díky brance Francouze Isidora v šesté nastavené minutě.

Premier League - 3. kolo:

Chelsea - Fulham 2:0
Branky: 45.+9 Pedro, 56. Fernández z pen.

Manchester United - Burnley 3:2 
Branky: 27. vlastní Cullen, 57. Mbeumo, 90.+7 Fernandes z pen. - 55. Foster, 67. Anthony

Sunderland - Brentford 2:1
Branky: 82. Le Fée z pen., 90.+6 Isidor - 77. Thiago

Tottenham - Bournemouth 0:1
Branka: 5. Evanilson

Wolverhampton - Everton 2:3
Branky: 21. Hwang Hi-čchan, 79. R. Gomes - 7. Beto, 33. Ndiaye, 55. Dewsbury-Hall

Leeds - Newcastle 0:0.

#TýmZVRPSkóreB
1Chelsea32107:17
2Arsenal22006:06
3Tottenham32015:16
4Liverpool22007:46
5Everton32015:36
5Sunderland32015:36
7Bournemouth32014:46
8Nottingham Forest21104:24
9Manchester Utd.31114:44
10Leeds31111:54
11Manchester City21014:23
12Burnley31024:63
13Brentford31023:53
14Crystal Palace20201:12
15Newcastle30212:32
16Fulham30212:42
17Aston Villa20110:11
18Brighton20111:31
19Wolves30032:80
20West Ham20021:80
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

