Předplatné

ONLINE: Sunderland - Wolves. Krejčí v základní sestavě. Chelsea slaví výhru

Ladislav Krejčí slaví se spoluhráči svůj gól proti Leedsu
Ladislav Krejčí slaví se spoluhráči svůj gól proti LeedsuZdroj: Profimedia.cz
Po prohře s Chelsea skončil na lavičce Nottinghamu Australan Ange Postecoglou
Po prohře s Chelsea skončil na lavičce Nottinghamu Australan Ange Postecoglou
Chelsea porazila Nottingham suverénně 3:0
Chelsea porazila Nottingham suverénně 3:0
Chelsea porazila Nottingham suverénně 3:0
Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.
7
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (2)

Fotbalisté Wolves stále čekají na první ligovou výhru v sezoně, dočkají se v 8. kole? V něm hrají na hřišti nováčka ze Sunderlandu. Na úvod víkendu porazila londýnská Chelsea trápící se Nottingham 3:0. Anglickou Premier League sledujte ONLINE na webu iSport.

Anketa
Kdo bude mít víc startů v této sezoně Premier League?
Ladislav Krejčí
Tomáš Souček
Přihlásit se
Celkově 991 hlasů

Premier League 2025/2026

LIVE 1. poločas
00Detail
LIVE 1. poločas
10Detail
LIVE
03Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE 1. poločas
00Detail
LIVE 1. poločas
10Detail
LIVE 1. poločas
01Detail

Po prohře s Chelsea skončil trenér Nottinghamu

Fotbalisté Chelsea vyhráli v Nottinghamu 3:0 a potvrdili, že se jim na zdejším trávníku daří. Zvítězili tam potřetí v řadě a naposledy odjížděli s prázdnou v roce 1997. Vedení Notinghamu hned po utkání reagovalo propuštěním australského trenéra Angeho Postecogloua.

Hlavní postavou zápasu byl portugalský záložník Neto, který v rozpětí tří minut druhého poločasu připravil premiérový gól pro devatenáctiletého Acheamponga a druhý přidal sám po nakrátko rozehraném přímém kopu. Hladké vítězství dovršil šest minut před koncem obránce James. Výsledek se nezměnil, ani když hosté v závěru přišli o vyloučeného Francouze Gusta.

Postecoglou, který v září vystřídal na lavičce Portugalce Nuna, čekal marně na první vítězství osm soutěžních zápasů, což byla nejdelší klubová série za posledních sto let. Na lavičce vydržel jen 39 dní. Favoritem na jeho místo je bývalý hráč Nottinghamu Sean Dyche, který je od lednového propuštění z Evertonu bez práce.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal751114:316
2Liverpool750213:915
3Tottenham742113:514
4Chelsea842216:914
5Bournemouth742111:814
6Manchester City741215:613
7Crystal Palace73319:512
8Everton73229:711
9Sunderland73227:611
10Manchester Utd.73139:1110
11Newcastle72326:59
12Brighton723210:109
13Aston Villa72326:79
14Fulham72238:118
15Leeds72237:118
16Brentford72149:127
17Nottingham Forest81255:155
18Burnley71157:154
19West Ham71156:164
20Wolves70255:142
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů