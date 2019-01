Henry definitivně končí na lavičce Monaka. Nahradí ho jeho předchůdce | iSport.cz

První trenérské angažmá však někdejší hvězdě Arsenalu a Barcelony ani trochu nevyšlo. Pod Henryho vedením vyhrál knížecí klub jen čtyři z 20 zápasů a ve francouzské lize je až na předposledním 19. místě.

Jardim, který opouštěl mužstvo, když bylo o jednu příčku výš, podepsal smlouvu do června 2021. Na lavičce Monaka se znovu objeví v úterý při zápase Ligového poháru proti Guingampu. V sobotním ligovém zápase s Dijonem zaskočí jako prozatímní kouč dosavadní asistent Franck Passi.

Jardim, který v minulosti vedl Olympiakos Pireus či Sporting Lisabon, přišel do Monaka poprvé v roce 2014. Po mistrovské sezoně 2016/17 prodloužil s klubem smlouvu do roku 2020, ale na podzim doplatil na bídný start do domácí soutěže i Ligy mistrů. V ní Monako skončilo s jedním bodem poslední ve skupině.