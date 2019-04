"Je 21. století. To, co se stalo, je nepřijatelné. Tím, že jsem vyzval k přerušení hry, jsem na to chtěl upozornit," uvedl po zápase Gouano, jenž si vyžádal přerušení v 78. minutě, když zaslechl z tribuny rasistické pokřiky. Zápas skončil bezgólovou remízou.

Představitelé francouzské ligy po utkání uvedli, že Dijon muže, jenž Gouana urážel, identifikoval. Fanoušek byl zatčen. Disciplinární komise se bude případem zabývat ve středu.