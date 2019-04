Choupo-Moting: Zahozená šance, jakou svět neviděl. Zkazil oslavy PSG | iSport.cz

Fotbalisté Paris St. Germain před sebou měli velkou výzvu. Pokud by zvládli nedělní utkání se Štrasburkem, mohli si s předstihem zajistit obhajobu ligového titulu. Namísto toho si ale připsali první letošní ztrátu na domácím stadionu. Hosté, kteří favorita obrali o body i v 16. kole, si odvezli cennou remízu.

Kouč Thomas Tuchel poslal na hřiště obměněnou sestavu, kvůli zranění mu chyběla řada ofenzivních opor v čele s Edinsonem Cavanim či Ángelem Di Maríou, pouze na lavičce poté zůstal hvězdný útočník Kylian Mbappé. Prostor tak dostali někteří členové širšího kádru.

Favorit se přesto dostal brzy do vedení, když se prosadil útočník Maxim Choupo-Moting. Ten se nakonec stal i největším smolařem. Poté, co hosté srovnali, totiž mohl vrátit svůj tým do vedení. Stoprocentní šanci ale nevídaně zazdil.

30letý forvard se po parádním obloučku Christophera Nkunkua, který zpoza malého vápna přehodil bezmocného gólmana, objevil sám před prázdnou brankou, nešťastným zásahem však trefil pouze tyč, načež se míč zastavil na čáře. Hostující obránci poté balon odehráli do bezpečí.

Choupo-Moting with the MISS OF THE CENTURY for PSG 😱



(via @beINSPORTSUSA) pic.twitter.com/1JAyEVdzrZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) 7. dubna 2019

Moting byl po utkání, které nakonec skončilo remízou 2:2, hodně skleslý. „Byl jsem hodně rychlý, tak jsem se bál ofsajdu. Nechtěl jsem také připravit spoluhráče o gól, tak jsem zazmatkoval, přitom stačilo nechat dojít míč do brány. Těžko se to vysvětluje,“ řekl k zahozené tutovce a omluvil se všem příznivcům.

Jeho zakončení pořádně zaskočilo také trenéra Thomase Tuchela. „Mohli jsme vést 2:1 a on udělá tohle. Nevím proč. Byl to asi Murphyho zákon," nechápal.

Další šanci zajistit si ligový titul budou mít Pařížané již následující víkend, kdy se představí přímo na půdě druhého Lille. Jejich náskok činí rovných dvacet bodů.