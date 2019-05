Brankář Koubek zářil! Chytil penaltu a dostal se do sestavy kola | iSport.cz

Soupeř bojoval o naději na udržení, proto dal do utkání všechno a Koubek se mezi tyčemi měl co ohánět. Na jeho branku mířilo třiadvacet střel, devět se jich vešlo mezi tyče, likvidovat musel i spoustu centrů.

„Docela jsem si zachytal,“ přizná gólman. Ve druhé půli vsadil Guingamp na hru se třemi útočníky. „Rvali to všechno k nám do vápna, potřebovali vyhrát. Co se týče naší hry, tak od Arsenalu se to opakuje, soupeři mají proti nám hodně šancí. V létě budeme mít na čem pracovat.“

Díky tomu, že likviduje spoustu střel a šancí, fanoušci i experti vidí, v jak skvělé formě je. V duelu s Guingampem chtěl ale Koubek tři body za výhru. Dobře ví, že od chvíle, co je ve Francii, tak nad tímhle soupeřem nevyhrál. A když se ještě přidá, že jde o velkého rivala Rennes...

„Už deset let se nám proti nim nedaří, já s nimi hrál čtyřikrát a taky žádná výhra,“ kroutí nespokojeně hlavou. „Úplně opačně to máme v derby s Nantes, tam nám to naopak dlouhodobě jde.“

V derby s Guingampem nakonec Rennes muselo remízu brát všemi deseti. Tým může děkovat právě Tomáši Koubkovi. Chytil penaltu a každý z týmů si připsal do tabulky bod.

„Naši fandové byli rádi, že Guingamp sestupuje. Já si na tom ale zásluhu nepřipisuju. Soupeř ztrácel na záchranu osm bodů, takže by jim pomohl k udržení stejně jen zázrak,“ myslí si.

Dobře ví, že fanoušci čekali, že bude Rennes v tabulce výš než na současné dvanácté pozici. Když se povede v poslední době zabodovat, konto naskakuje po remízách jen po bodíku a to je málo.

„Není to pro nás dobrá vizitka, když chceme být týmem, který by chtěl hrát ve Francii v první čtyřce a Francii dobře reprezentovat v Evropské lize,“ neskrývá se za fráze český gólman. Je znát, jak jej to mrzí.

Do konce Ligue 1 zbývají dvě kola a Koubek by si moc přál, aby se Rennes posunulo alespoň do desítky. „Zápasů už bylo hodně, kluci jsou unavení, naběhali toho moc,“ uvědomuje si brankář. „Ale dostat se na desáté místo je náš nejbližší cíl.“



Účast v pohárové Evropě má jeho tým jistou, protože vyhrál Francouzský pohár. Už v této sezoně si Rennes zahrálo Evropskou ligu a tuhle konfrontaci Koubek bere všemi deseti.

„Jsme rádi, že tam zase budeme reprezentovat Francii. Budou to další zkušenosti. Zahrajeme si proti týmům z jiné země, s jiným herním stylem. Pomůže nám to i v tom, že budeme lépe zvládat i ligové zápasy,“ věří Koubek.

Tvrdí, že se tým v Ligue 1 může herně měřit se všemi soupeři. „Jen některá utkání nezvládneme výsledkově, proto jsme teď v tabulce dole. Doufám, že ještě ve zbyzku ligy zabereme a polepšíme se,“ dodává český reprezentant.



Rennes ze dvanácté pozice ztrácí na desátou příčku, která patří Nantes, jediný bod. Do konce soutěže ještě nastoupí Koubek a spol. ve Štrasburku, jenž je nyní jedenáctý a v posledním kole se ukážou doma proti druhému Lille.