Neymara vybučeli, ten je smířený: Všechny zápasy budou jako venkovní | iSport.cz

Když hlasatel přečetl jeho jméno v sestavě, když se poprvé dotkl míče, při každé střele či přihrávce. Pokaždé se na Neymara snesla sprška nadávek a bučení od vlastních fandů. Snad jen když vyrovnaný zápas se Štrasburkem rozsekl, byly ohlasy na něj přinejlepším smíšené.

„Není to poprvé, co mě vybučeli úplně všichni,“ přiznal 27letý střelec po zápase. „Je to smutné. Ale uvědomuji si, že od teď pro mě všechny zápasy budou venkovní,“ dodal k tomu, že jej v Paříži už stěží čeká domácí atmosféra.

Fanoušci si na Neymara nachystali i transparenty, některé z nich odkazovaly na fakt, že Brazilec slíbil zaplacení částky 20 milionů eur z vlastní kapsy, aby mohl přestoupit do Barcelony.

„Všichni vědí, že jsem chtěl odejít. Nebudu zacházet do detailů toho, co se stalo,“ okomentoval letní přestupovou ságu. „Je čas otočit list. Jsem hráčem Paris Saint Germain a nechám na hřišti vše. Nemám nic proti klubu ani jeho fanouškům,“ sdělil.

Proces udobřování začala brazilská hvězda parádními nůžkami, které rozhodly duel se Štrasburkem. V tom samém klání debutovaly za PSG dvě nové tváře - brankář Keylor Navas, který přišel na hostování z Realu Madrid výměnou za mladšího kolegu Alphonse Aréolu, vychytal čisté konto, útočník Mauro Icardi hostující z Interu Milán hrál od 63. minuty a do statistik se nezapsal.