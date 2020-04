TOP Češi ve francouzské lize: Rozehnal v PSG, Šmicer nebo cestovatel Kubík | iSport.cz

JAROSLAV PLAŠIL

Prakticky svou celou kariéru strávil ve Francii Jaroslav Plašil. V roce 1999 se stěhoval do Monaka po mistrovství Evropy hráčů do 16 let. V jeho dresu se později dokázal prosadit do základní sestavy „A“ týmu. Z lavičky pak sledoval finále Ligy mistrů v roce 2004, kde jeho Monako podlehlo Portu. Po 165 zápasech v monackém knížectví odešel do Španělska, později se ale do Francie vrátil a v Girondins de Bordeaux strávil deset neuvěřitelných let, během kterých zvládl na jihozápadě Francie 341 utkání. Po minulé sezoně se pak s profesionální kariérou definitivně rozloučil.