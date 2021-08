Messi a PSG: HOTOVO! Letí do Paříže, Barcelona měla poslední pokus

Bláznivý sen fanoušků francouzského giganta se stal realitou! Lionel Messi se podle informací francouzského L'Équipe dohodl na podmínkách nové smlouvy v PSG. Argentinská hvězda se má ještě dnes (v úterý) přesunout do Paříže, aby podepsala dvouletý kontrakt s opcí.

Loučení v slzách, dlouhý potlesk spoluhráčů i přítomných novinářů. Šlo jen o nachystané (a zoufalé) divadlo? Podle zdrojů ze Španělska podnikla Barcelona v úterý ráno poslední pokus, jak Lionela Messiho udržet. Výkonný ředitel klubu měl volat Messiho otcovi a agentovi a zaslat ještě jednu nabídku, která ovšem přišla pozdě.

34letá legenda mezi tím čekala u bazénu své vily, až se doladí podmínky nového kontraktu v PSG. Ten už je podle informací z Francie dojednaný a Messi se přesouvá do Paříže, aby definitivně stvrdil přesun do nového klubu.

Pro jednoho z nejlepších hráčů historie je nachystaný dvouletý kontrakt s roční opcí, včetně bonusů si přijde ročně na 35 milionů eur (910 milionů korun). Messi by měl po příletu absolvovat zdravotní prohlídku, na středu je v plánu jeho první tisková konference.

V Barceloně neprodloužil plánovaný kontrakt, protože si ho katalánský klub nemůže dovolit kvůli pravidlům finanční fair play španělské ligy. PSG s katarskými vlastníky byl od začátku považován za největšího adepta na získání rekordního šestinásobného držitele Zlatého míče.

Kapitán argentinské reprezentace strávil v Barceloně celou dosavadní kariéru. Odehrál za ni 778 soutěžních zápasů a se 672 brankami je suverénně nejlepším střelcem v klubové historii. Messi mimo jiné s „Barcou“ vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu.

V PSG půjde nejspíš o Messiho poslední velké angažmá. Dalším krokem může být přesun do zámořské MLS, případně návrat do Barcelony už v jiné roli, než jako nejlepší hráč a kapitán týmu. Messi klubu i rodině při svém loučení slíbil, že se do města, kde strávil drtivou většinu života a vyrostly v něm jeho tři děti, určitě jednou vrátí.

Messi už byl na odchodu z katalánského klubu před rokem po skončení sezony 2019/20, v níž Barcelona nezískala trofej a ve čtvrtfinále Ligy mistrů utrpěla debakl 2:8 od Bayernu Mnichov. Tehdy chtěl využít klauzule ve smlouvě, ale nakonec se rozhodl zůstat, protože se s šestadvacetinásobným španělským šampionem nechtěl soudit.

Rodák z Rosaria se nyní sice s klubem a novým prezidentem Joanem Laportou dohodl na novém kontraktu s nižším platem, ten však nebyl uznán, protože Barcelona s dluhem 1,173 miliardy eur a vysokými výdaji na platy hráčů nedokázala splnit regule španělského svazu. Messi na nedělní emotivní tiskové konferenci odchod z Camp Nou oplakal.

Messi se v nabitém týmu Paris St. Germain sejde s bývalým barcelonským spoluhráčem Neymarem, dalším elitním útočníkem Kylianem Mbappém nebo obráncem Sergiem Ramosem, jenž do Paříže přišel v létě po vypršení smlouvy v Realu Madrid. Francouzský tým trénuje Argentinec Mauricio Pochettino. Messi by si měl v PSG vydělat ročně zhruba 35 milionů eur (asi 890 milionů korun).