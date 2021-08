Messi už trénuje s Neymarem. Kouč PSG řekl, jaké má s posilou plány

Prezident PSG Nasser Al-Al-Khelaifi (vlevo) a sportovní ředitel Leonardo společně s Lionelem Messim po jehom příchodu do Paříže • ČTK / AP / Francois Mori

Podle trenéra fotbalistů Paris St. Germain Mauricia Pochettina vyvolal příchod Lionela Messiho v kabině francouzského týmu pozitivní reakce. Je však nepravděpodobné, že by hvězdný útočník debutoval v novém působišti už o víkendu v ligovém utkání proti Štrasburku.

Argentinský trenér na předsezonní tiskové konferenci zdůraznil, že chce v příštích dnech dát své čerstvé posile čas na aklimatizaci a přípravu. Kvůli zranění čeká pauza také dalšího nového hráče, obránce Sergia Ramose.

„Naší hlavní výzvou je nyní zajistit, aby všichni špičkoví hráči vytvořili tým, jenž bude schopný čelit všem výzvám, které před nimi stojí. Pokud jde o to, kdy uvidíme v akci Lea, musím říct, že má za sebou teprve druhý trénink od svého posledního zápasu na Copě América,“ uvedl Pochettino. „Musíme tedy brát věci postupně, navzájem se poznat a ujistit se, že jeho debut přijde, až se bude cítit naplno připraven,“ doplnil.

Fotografové zachytili Messiho, jak se při tréninku nejčastěji pohyboval vedle svého bývalého spoluhráče z Barcelony Neymara. Na snímcích jsou vidět na tvářích hvězdných fotbalistů samé úsměvy.

Deník L'Équipe již dříve přišel s informací, že Messi nastoupí do francouzské soutěže nejdříve ve čtvrtém kole 29. srpna v Remeši. Ramos by měl podle klubového prohlášení chybět kvůli kvůli zranění lýtka až do poloviny září.

Příchod šestinásobného vítěze Zlatého míče Messiho ještě zvýrazní ofenzivní sílu týmu, v němž už působí Marco Verratti, Neymar, Angel di Maria nebo Kylian Mbappé. Právě Mbappému končí po sezoně smlouva a samotný hráč nedávno netajil svůj záměr z klubu odejít. Vedení PSG však doufá, že právě příchod Messiho přesvědčí francouzského mistra světa z roku 2016, aby v klubu zůstal.

„Kylian je náš hráč,“ oznámil jasně Pochettino. „Všichni víme, že Leo je nejlepším nebo jedním z nejlepších hráčů na světě. O tom není pochyb. Nicméně máme také další skvělé hráče a i Kylian také patří k nejlepším fotbalistům na světě,“ dodal Pochettino.

Messi vyhrál s Barcelonou 10 titulů a čtyřikrát ovládl Ligu mistrů, ale nyní si ho katalánský klub kvůli vysokým dluhům a španělským pravidlům finančního fair play nemohl dovolit. Čtyřiatřicetiletý Argentinec v Paříži podepsal dvouletou smlouvu s opcí.

Paris St. Germain zahájí ligovou sezonu proti Štrasburku v sobotu. V minulé sezoně skončil ambiciózní tým o bod druhý za Lille.