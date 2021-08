Návrat fanoušků i vítání posil PSG: Messi je natěšený. Mbappé vypískán

Největší sláva přišla ještě před startem prvního domácího zápasu v Parku Princů. Téměř zaplněný stadion s kapacitou 48 712 míst aplaudoval pětici posil pařížského giganta. Na trávník postupně přišli Aschraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos a nakonec i ten nejbouřlivěji přivítaný Lionel Messi.

„Nejlepší přestupové období všech dob, neuvěřitelné. Tohle není režim Kariéry ve FIFA 22,“ žasl na Twitteru novinář a přestupový insider Fabrizio Romano.

Hvězdná pětice oblékla tričko s nápisem „We are Paris“ a vlastními siluetami s čísly, které budou v PSG nosit. „Byl to pro mě zvláštní týden. Chci všem poděkovat za přijetí, co jsem v Paříži. Bylo to opravdu neuvěřitelné. Cítím se šťastný a velmi natěšený,“ soukal ze sebe na pódiu uprostřed stadionu Messi. „Doufám, že si společně tento rok užijeme a uděláme z něj skvělý rok,“ dodala argentinská fotbalová superstar.

Podle očekávání však ještě pro duel se Štrasburkem nebyl Messi na soupisce, stejně jako Ramos a gólman Donnarumma. Trenér Pochettino zatím největší trumfy šetří, aby předešel zbytečným zraněním v úvodu sezony. Naopak Wijnaldum už byl připraven na lavičce a na hřiště se podíval na několik závěrečných minut. Hakimi odehrál celé utkání, které PSG ovládlo 4:2, i když si situaci lehce zkomplikovalo. V poločase vedlo už 3:0 a outsider se ještě dokázal dostat na rozdíl jedné branky. V 86. minutě ale domácí uklidnil Pablo Sarabia. Kromě něj se za PSG trefili Mbappé, Mauro Icardi a Julian Draxler.

Manažer Pochettino byl spokojený se zatím stoprocentním ziskem bodů v lize i předvedeným výkonem především v prvním poločase. „Druhý poločas byl pro nás trochu těžší. Musíme pokračovat krok za kroem. Máme na čem pracovat, ale jsme stále na začátku sezony,“ hodnotil ospalou druhou část zápasu. Především byl ovšem stejně jako Icardi a Draxler nadšený z návratů fanoušků na stadion.

„Hlavní je vítězství, ale skvělé bylo, že fanoušci jsou zpět. Jejich přítomnost nám dává mnoho sil, opravdu jsme chtěli vyhrát pro ně. Je to tak dávno, co tu byli naposledy,“ pochvaloval si podporu jeden ze střelců Draxler.

Pozitivní večer narušilo vypískání Mbappého

Opačné reakce než Messi se naopak dočkala jedna z největších hvězd éry před příchodem Argentince Kylian Mbappé. Při oznamování sestavy na utkání, konkrétně pak v momentě, kdy zaznělo jméno 22letého Francouze, se z tribun ozýval pískot. Důvodem hněvu pařížských fanoušků je zřejmě otálení Mbappého s podpisem nové smlouvy.

Dvaadvacetileté útočné eso neskrývá touhu zahrát si za Real Madrid a i když se mu myšlenka hrát po boku Neymara i Messiho velmi líbí, nechce se rozhodnout předčasně spojit další budoucnost jen s PSG. Stávající kontrakt mu vyprší v létě 2022, kdy by mohl odejít zadarmo, což se majitelům i fanouškům pařížského velkoklubu nelíbí.