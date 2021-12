Těžký úkol Pochettina v PSG: srovnat hvězdy! Je ve svěráku, popsal Henry

Jak se cítí Mauricio Pochettino? Jako lední medvěd v přetopeném paneláku. I přes jasné vedení ve francouzské lize a postup do osmifinále Ligy mistrů. Rád by pozvedl svou trenérskou lampu a zavedl PSG na cestu pokročilého fotbalu, s vyšším stupněm taktiky a hlubší formou provázanosti. Jenže nemá Salaha, Firmina a Maného. Nemá dříče. Má superhvězdy.

Tenké nitky, které ovíjejí jedna druhou. To je moderní fotbal. Všechno souvisí se vším. Nic neexistuje samo o sobě. Vlákna jsou vzájemně propojená. Tým má podobu jednolité tkáně.

Takhle bude Mauricio Pochettino hovořit, když uspořádáte trenérské fórum s vysoce inteligentní a naučnou panelovou diskusí. Přednese příspěvek o tom, jak ho inspiroval Marcelo Bielsa, a bude to duchaplný projev o kolektivním pojetí a obětech. Spolubesedníci mu zatleskají, Argentinec opustí řečnickou tribunu a vrátí se do Paříže.

Na tréninku uvidí Neymara , který vymyslel nový trik a učí ho ostatní. Kyliana Mbappého, jenž si postěžuje, že mu Marco Verratti nahráváme než dřív. „To samé Ander Herrera a Gerginio Wijnaldum, šéfe! O Di Mariovi s Paredesem už vůbec nemluvím. Já v lednu normálně vysmahnu. V Reálu mě budou ctít nade všechno. A Benzema říkal, že má doma nějaké senzační videonahrávky.“

Než se Mauricio uklidní a vytáhne desky s taktickým plánem, spatří Messiho s mobilem u ucha. Na zadní straně je obrázek Camp Nou. „Leo, proboha!" křikne Poch. „Pojď, makáme." LM10 si utře slzu. „Dej mi chvilku, chlape. Mluvím s Piquém a Busquetsem. Líčí mi, co parádního právě dělá Dani Alves v kabině."

To je samozřejmě nadsázka, ale Pochettino má starosti. Majitelé z Kataru, kteří Billa Gatese považují za chuďase, mu dodali nejfantastičtější fotbalové koření. Očekávají baštu a požitek. Nechápou, že Argentinec je ve skutečnosti jako šéfkuchař, jenž má z chilli papriček vytvořit sladkou omáčku.

„Pochettino v tomhle týmu nesmí být Pochettinem," prohlásil Thierry Henry, bývalý bomber Arsenalu a Barcelony. „PSG nemůže vyhrát Ligu mistrů, pokud jeho útočníci nebudou tvrději makat, hlavně v momentech, kdy mužstvo nemá míč." Má trenér dostatek pravomocí, aby je přiměl k špinavější práci a defenzivní námaze? Kdo velí? Kdo má navrch? Superhvězdné trio, nebo on?

„V dnešním fotbale nemůžete bránit se sedmi hráči," řekl Henry. „To je nemožné. Je mi jedno, kdo jsi, musíš se zapojit. Nežádám tě, abys honil protihráče k rohové vlajce. Postav se jim čelem, znesnadni jim pohyb a možnosti, odstřihni je. Kruci, podpoř svoje beky, kteří se budou cítit bezpečněji a ne tak na ráně. Vidět ty tři, jak se nevrací a jsou lhostejník ostatním, to bolí."

Děje se to pořád, ale nejnápadněji se to vyjevilo na Etihad Stadium proti Manchesteru City. Pochettino vypadal unaveně, s rukama v kapsách, zamračený jako Krakonoš při pohledu na Trautenberka.

Televizní kamera musí sledovat míč, a když je PSG přišpendlené na své polovině a vzdoruje ofenzivním vlnám, Messi, Neymar a Mbappé nejsou na obrazovce. Přešlapují mimo, stojí nehybně s rukama v bok, hledí špatným směrem. Často jsou několik metrů v ofsajdu a vůbec ne v pozici, aby byli k dispozici pro rychlou přihrávku, kdyby došlo k bleskovému kontru.

V situaci, kdy Citizens ovládli zápas bezchybným týmovým výkonem, nedokázali Pochettinovi útočníci ani ty nejzákladnější věci.

Herrera zoufale potřeboval, aby Messi vystřihl aspoň desetimetrový sprint po lajně a otevřel hřiště. Nestalo se. Ani jednou. Leo byl nejhorším provinilcem, ale ne jediným. Neymar s Mbappém hráli futsal a při každé příležitosti se pokoušeli o něco zábavného a naprosto nevhodného. Všichni tři působili viditelně frustrovaným dojmem, když byli nuceni provést krátkou či zpětnou přihrávku. Vůbec je to nebavilo. Jako by to bylo pod jejich úroveň. „Hele, my jsme géniové!"

Tohle není Pochettinovo mužstvo. Nemá žádný z typických znaků jeho taktické filozofie, žádnou z charakteristik - ani technických, ani psychologických - které by naznačovaly, že hráči poslouchají jeho pokyny. Argentinec vyžaduje kolektivismus a úsilí s maximálním nasazením, aby uzákonil svůj fotbal inspirovaný Bielsou - s tvrdým tlakem a vertikálními liniemi.

PSG je přesný opak: tři útočníci se bezstarostně potulují po hřišti a zdánlivě nemají zájem pomáhat svým parťákům, a proto na každém kroku Pochettina podkopávají.

„Má to složité," připustil Henry. „Nemůže hrát tak, jak by doopravdy chtěl. Pořád hledá kompromisy. Je ve svěráku. Majitelé jsou naštvaní, vidí Emeryho (Villarreal) s Tuchelem (Chelsea), bývalé trenéry, kteří zaťali dráp do Evropské ligy a Champions League."

A navíc - Mauricio má prázdné vitríny. V Tottenhamu odvedl kus práce a byl ve finále Ligy mistrů a Ligového poháru. Ale trofej nad hlavu nezvedl. PSG vede od ledna 2021 a neuspěl ani v Ligue 1 - titul získalo Lilie s jedním bodem k dobru.

V kádru má přitom samé šampióny - mistry světa i Evropy, vítěze Champions League a všech možných lig. Cítí to jako značný hendikep, který nezmírnil ani jeho první triumf - dobytí Francouzského poháru. „Taková cetka?" nakrčili by nos bossové z Kataru.

Vedení mu v létě dost zavařilo. Měl radost z příchodu Achrafa Hakimiho, výtečného pravého beka, ale opravdu stál o Wijnalduma, Ramose a Messiho?

Samostatnou kapitolou je Gianluigi Donnarumma, impozantní gólman, velikán EURO, ale rovněž netrpělivý Ital, prchlivý a žárlivý. Chce chytat, být jednička, absolutní a bezpodmínečná. Keylor Navas mu zavazí a dává to najevo.

Jistě, nic není černobílé. PSG je v této sezóně suverénní, Ligue 1 vede s 11bodovým náskokem, což je docela spolehlivý airbag pro jakoukoli kolizi. Když mají den, Messi, Neymar a Mbappé v útoku čarují a je to radost. Doma porazili Manchester City i Lipsko. Postup do osmifinále Ligy mistrů si v ošemetné skupině postrážili, ale jen ze druhé pozice ve stínu City.

Sociální sítě jsou plné fotek a obrázků ikonické trojky. Dresy jdou na odbyt jako nikdy. Na určité úrovni katarský projekt funguje.

Je však seriózní? Může si Pochettino vytvarovat klub ke svému obrazu? Nemůže. I proto uvažuje, že v létě odejde na Old Trafford. Otázka je, jak moc si polepší.