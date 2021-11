Kritika Zlatého míče sílí. Německá legenda: Messi? Nerozumím světu

Rozděluje, vyvolává vášně. Působí kontroverzně, někdo ji označuje i za skandální. Sedmá korunovace argentinského démona Lionela Messiho ve Zlatém míči rozhoupala vlnu názorů. Hvězda PSG předčila v tradiční anketě polského šutéra Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov a mistra Evropy a vítěze Ligu mistrů Jorginha z Chelsea. „V tom nepořádku, který nastal, nechápu, co vše se na Lionela valí. On sám sebe nevybral. Formule se vyčerpala, je třeba ji změnit. To je výzva pro lidi z France Footballu,“ vzkázala polská legenda Zbigniew Boniek.

Synové jásali a zvedli ruce nad hlavu, ve tváři manželky se odráželo dojetí a Lionel Messi radostně převzal posedmé v kariéře Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Pohled a slova pak fenomenální Argentinec nasměroval na Roberta Lewandowského, výjimečného střelce, jehož v hlasování novinářů z celého světa v anketě francouzského magazínu France Football porazil.

„Roberte, bylo mi ctí s tebou bojovat. Myslím, že si Zlatý míč zasloužíš. Minulý rok každý věděl, že jsi vítěz. Myslím, že France Football by ti měl Zlatý míč dát, zasloužíš si ho mít doma,“ poklonil se Messi polskému konkurentovi. Minulý rok se kvůli koronavirové pandemii nehlasovalo, Lewandowski tak prakticky o jistý triumf přišel. Bayern Mnichov vyhrál doma i ve světě vše, co mohl, polský bombarďák ho k trofejím prostřílel.

Jenže rok 2021 byl jiný, adepti na prestižní ocenění se hlásili ve větším počtu. Messi dovlekl Argentinu na Copě Américe k vytouženému triumfu, navíc jihoamerický šampionát mu herně sedl. Lewandowski spolehlivě sázel góly, překonal střelecký Gerda Müllera, ale na víc než bundesligový titul to nestačilo. A pozor, zálusk měl i poctivý záložník Jorginho, jenž se mohl pochlubit výjimečnou kombinací. S Itálií vyhrál mistrovství Evropy a s Chelsea i Ligu mistrů, v obou týmech byl opěrným hráčem sestavy, ne žádným přicmrndávačem. A teď važte, porovnávejte, vybírejte.

Velká část fotbalového světa se diví, že vyhrál právě Messi. „V žádném případě si to nezasloužil,“ prohodil záložník Toni Kroos z Realu Madrid. „Je pro mě stále těžší věřit ve fotbalové ceny,“ přisadil si bývalý skvělý španělský gólman Iker Casillas, jenž také chytal za Real Madrid, tedy největšího konkurenta Barcelony, kde Messi do června dlouhá léta válel.

„Abych byl upřímný, po této volbě už světu nerozumím. S veškerým respektem k Lionelu Messimu a dalším skvělým nominovaným hráčům, nikdo si to nezasloužil tolik jako Lewandowski. To, že nevyhrál Robert, je pro mě nepochopitelné. Messi vyhrál Copu Américu s Argentinou, ale v Paříži (po letním přestupu z Barcelony) je nevýrazný. Lewandowski vede tabulku střelců snad v každé soutěži,“ kroutil hlavou ve svém komentáři pro televizi Sky bývalý německý reprezentant Lothar Matthäus.

Už dříve se vyjádřili bývalí angličtí reprezentanti Rio Ferdinand a Peter Crouch, že by měl triumfovat Lewandowski. „Pokud ne, bude to parodie,“ předeslal Crouch.

V Německu napsal například deník Bild, že výsledek je skandální. Jinde se mluvilo třeba o krádeži. „Novináři jsou milí. Říkají a píší o trapnosti, jen zapomněli na to, že to jejich trapnost. Oni vybírali,“ vyťukal sarkasticky na Twitter bývalý polský reprezentant Zbigniew Boniek. „V tom nepořádku, který nastal, nechápu, co vše se na Lionela valí. On sám sebe nevybral. Formule se vyčerpala, je třeba ji změnit. To je výzva pro lidi z France Footballu,“ přidal bronzový medailista z mistrovství světa v roce 1982.

Messiho prvenství posvětil například server goal.com, který už před slavnostním ceremoniálem sestavil žebříček nejlepších za uplynulý rok. Argentinského dribléra umístil nejvýš. „Skvělá sedmička. Gratulujme Lionelu Messimu k dalšímu Zlatému míči. Je to opravdu mimořádný fotbalista,“ smekl na Twitteru někdejší anglický střelec Gary Lineker.

