Česká euforie! Karabec se Šulcem v kotli. Slízl jsem smetanu, smál se hrdina
Na české fotbalisty v poslední době moc zvyklí ve Francii nebyli, teď ale v Lyonu objevují vynikající ofenzivní dvojici. Adam Karabec a Pavel Šulc přispěli k nedělní výhře v derby s Marseille (1:0), explzeňský záložník výrazně pomohl k rozhodujícímu gólu, oficiálně vedený jako vlastní Leonarda Balerdiho. „Bylo to skvělé,“ vyprávěl po utkání nadšený Šulc.
Pavel Šulc naskočil do zápasu v 71. minutě, jeho přínos pro výsledek byl naprosto zásadní. V 87. minutě dohrál útočnou situaci, kdy se míč odrazil od břevna před bránu. Šulc dostal obránce Marseille pod tlak a Leonard Balerdi si srazil míč do brány.
Narvaný stadion explodoval a oslavoval třetí vítězství Lyonu, společně s PSG zůstává na startu ligy stoprocentní. Česká dvojice Šulc s Adamem Karabcem mají na skvělém startu výrazný podíl - Karabec skóroval proti Métám, Šulc asistoval a letní posila z Plzně pomohla k rozhodující trefě v nedělním derby s Marseille.
„Nevím, jestli gól padl jenom kvůli mně, byl jsem ve správný čas na správném místě. Kluci hráli úžasně, bylo to neuvěřitelné,“ popisoval nadšený Šulc. V pozápasovém rozhovoru odpovídal v angličtině na otázky, které redaktor pokládal francouzsky.
„Jak říkáme v Česku, slízl jsem smetanu,“ zamotal rozesmátý Šulc do rozhovoru češtinu. K výborné náladě měl spousty důvodů. Rozhodl důležitý zápas, užil si euforii s fanoušky. Po vítězné brance přeskočil bariéry a společně s dalšími hráči se radoval s fanoušky, kteří byli odděleni jen lehkou sítí. „Atmosféra byla výjimečná. Na začátku jsem byl na lavičce, tam vnímáte diváky ještě víc než později přímo na hřišti. Bylo to něco neskutečného, fanoušci mají na našem vítězství obrovský podíl,“ ocenil 24letý reprezentant.
Můžeme dosáhnout velkých věcí
Šulce vyvolával po vítězném zápase hlasatel, na hřišti se dostal doprostřed vítězného kolečka. Slavil společně s Karabcem, který odehrál téměř celý zápas a předvedl řadu zajímavých momentů. Výborně rozjel i akci vedoucí k jediné brance zápasu.
„Máme skvělý tým, šlape nám to i na trénincích a pak se to přenáší do zápasů. Vyhrát třikrát po sobě je skvělé,“ vyzdvihl Šulc.
Přínos českých hráčů lze i vyčíst ze statistik, které zmínil na sociální síti X ve své analýze účet OL fans CZ/SK. Šulc odehrál 25 minut, měl 13 doteků s míčem, jednou vystřelil na bránu, udělal dva fauly a dostal žlutou. Karabec odehrál zápas s 88% úspěšností přihrávek, měl 44 doteků s míčem, jeden ze tří úspěšných driblingů a jednu klíčovou přihrávku.
„Je to cenné vítězství, zápas jsme kontrolovali,“ zmínil při hodnocení výhry nad Marseille asistent Lyonu Jorge Maciel, který na lavičce zaskakuje za potrestaného hlavního kouče Paula Fonseku. „Vytvořili jsme si šance, navíc jsme v prvních třech kolech neinkasovali jediný gól. Máme skvělou partu hráčů, která tvrdě pracuje. Pokud si tuto mentalitu udržíme, můžeme dosáhnout velkých věcí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|8:3
|9
|2
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lille
|3
|2
|1
|0
|11:4
|7
|4
Monaco
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|5
Lens
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|6
Štrasburk
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|7
Toulouse
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|8
Angers
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|9
Rennais
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|10
Marseille
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|11
Le Havre
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|12
Nantes
|3
|1
|0
|2
|1:2
|3
|13
Nice
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|14
Auxerre
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|15
Lorient
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|15
Paris FC
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|17
Stade Brest
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|18
Metz
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup