Bolestivá oslava gólu! Schickův trenér si po ráně do střídačky zlomil ruku

Patrik Schick ukázal na tréninku AS Řím tělo plné svalů • Instagram

Patrik Schick při tréninku AS Řím • Instagram

Patrik Schick při prvním startu za AS Řím v nové sezoně Serie A • Profimedia.cz

Řecký obránce Kostas Manolas z AS Řím se raduje z vyrovnávací branky na 3:3 v duelu s Bergamem • Reuters

Po brance Emiliana Rigoniho na 3:1 byla Atalanta blízko cennému skalpu AS Řím, nakonec se musela spokojit s remízou • Reuters

Edin Džeko se raduje z branky Javiera Pastoreho, která poslala AS Řím proti Bergamu do vedení 1:0 už ve 2. minutě • Reuters

Trenér AS Řím Eusebio Di Francesco se při oslavě vyrovnání odvázal až příliš • Reuters

Vydařená koncovka pondělního ligového zápasu nadchla trenéra fotbalistů AS Řím Eusebia Di Francesca natolik, že v euforii udeřil do lavičky. Rána do plexiskla ale byla tak silná, že si osmačtyřicetiletý kouč zlomil kost v levé ruce a dnes musel na operaci. Odpolední trénink si ale podle mluvčího klubu ujít nenechá.