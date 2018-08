Prázdná branka, střela a… Nebyl to gól! Ronaldovu kiksu se smál i on sám

Juventus před týdnem vstoupil do ligové sezony výhrou 3:2 na hřišti Chieva, nejvýraznější letní posila se ale do klíčových statistik nijak nezapsala. Proto se čekalo, že při turínské premiéře bude Ronaldo mít obrovskou motivaci načít gólový účet na Apeninském poloostrově. Chuť a snahu skutečně měl, jenže v koncovce mu vždy něco chybělo.

Ve dvacáté minutě přiťukl třiatřicetiletý útočník balon Bernadeschimu, který jej poslal jen do tyče. Krátce na to napřáhl zpoza vápna Pjanič a zařídil Juventusu vedení. Ronaldo ještě do přestávky zkusil dvakrát vypálit z velké dálky, oba pokusy ale měly ke gólu hodně daleko.

Výrazně blíž už střelec, který do Juventusu v létě přestoupil za více než 100 milionů eur z Realu Madrid, byl po změně stran. Nejprve prudce vystřelil zpoza vápna, brankář Lazia Strakoša ale jeho krásnou ránu vytáhl nad břevno. Patnáct minut před koncem přidal obhájce italského titulu druhou trefu a Ronaldo byl u toho. Jenže v trochu jiné roli, než by si přál.

Na pravé straně se uvolnil Cancelo a hledal portugalského útočníka ve vápně. Ten mohl zakončovat do prázdné brány, do přihrávky ale na poslední chvíli lehce sáhl Strakoša a Ronaldo máchl nohou naprázdno. Od jeho paty se míč odrazil k Mandžukičovi, který jej bombou poslal do sítě. Portugalec jen rozhodil rukama a kroutil hlavou. „To snad není možné,“ jako by si říkal. Vzápětí ale už s úsměvem blahopřál ke gólu chorvatskému parťákovi, byť sám musí na zápis mezi střelce dál čekat.



Juventus porazil Lazio 2:0 a v novém ročníku Serie A zůstává stoprocentní. Trenér Massimiliano Allegri tak může být spokojený. „Důležité vítězství v prvním zápase proti přímému soupeři. A Ronaldo? Těší mě, jak zapadl,“ podotkl Allegri směrem k posile. Další příležitost zapsat se mezi střelce italské ligy bude hvězdný Portugalec mít v sobotu na hřišti Parmy.

Jen centimetry dělily Cristiana Ronalda od první trefy za Juventus: