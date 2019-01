Koubek o Češích v Itálii: Schick těží z talentu a bohémství, Krejčí "umřel" | iSport.cz

Překvapuje vás, že Češi v Itálii nehrají, nebo jen minimálně? Nikdo ze šestice Patrik Schick, Jakub Jankto, Antonín Barák, Ladislav Krejčí, Stefan Simič a Martin Graiciar v posledním kole Serie A vůbec nenastoupili.

„Vrátil bych se v čase k reprezentaci. Když jsme začínali u národního týmu s Karlem Jarolímem, neměli jsme jinou možnost, než vsadit na tyhle kluky. Řada hráčů po EURO 2016 skončila, nastalo vakuum, museli jsme sáhnout do téhle generace. Navíc další hráči vypadli. Ať to byl Skalák, na čas Bořek Dočkal, napadá mě Kuba Brabec. V době rekonstrukce národního mužstva tito hráči – Schick, Barák, Jankto, ale také třeba Souček – sbírali první starty. A ono se ukazuje, že to ještě zdaleka nejsou hráči s takovou výkonnostní úrovní a takovou pozicí ve svých klubech, aby se stali lídry. Momentálně je to tak, že kluci v Itálii v určitém stadiu sportovního růstu nemají ve svých klubech takovou roli, jakou bychom si všichni přáli.“

Proč tomu tak je?

„U Tondy Baráka jde o zdravotní komplikace. Loni toho odehrál dost. Krejda (Ladislav Krejčí) nám v Boloni umřel. Po prvním úspěšném roce šel dolů. Jen samotný hráč musí vědět, zda došlo k uspokojení a následnému poklesu výkonnosti. To by musel říct on.“

Co říkáte na Jakuba Jankta? V minulé sezoně měl na konci ledna v nohou dvojnásobnou porci zápasů…

„Ano, pravidelně hrál v Udine, ale v létě přestoupil do týmu, který mu nesedí stylem hry. Moc dobře vím, co hraje Sampdoria. Oni nastupují v rozestavení 4-4-2. Záložníci jsou složení v takzvaném diamantu a Jakub – pokud se dostane na hřiště – hraje zevnitř. Přitom je to založením typický lajnový fotbalista. Evidentně mu nesedí systém.“

Pak se nabízí otázka, proč Jankto do Sampdorie odešel?

„To je samozřejmě zajímavé. Pokud někam přestupuju, musím zvážit všechny okolnosti. A jednou ze zásadních indicií je, jestli mi sedí systém hry. Jenže ve schématu Sampdorie se typický lajnař