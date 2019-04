Stoper hrdina! Dlouhým sprintem zabránil gólu, míč vykopl z čáry | iSport.cz

Časy, kdy s Atalantou téměř nikdo nepočítal, jsou ty tam. Klub z Bergama se v posledních dvou sezonách zařadil mezi italskou špičku a v horních patrech tabulky se drží i v tomto ročníku. Naposledy prokázal své kvality v pondělí.

Tým zkušeného trenéra Giana Piera Gasperiniho zajížděl na hřiště silné Neapole, momentálně druhého celku Serie A. Třebaže domácí měli v nohách odvetné čtvrtfinále Evropské ligy, nedali to na sobě příliš znát, a už ve 28. minutě šli díky trefě Driese Mertense do vedení. To udrželi po zbytek první půle, v druhém dějství už ale kralovali hosté.

Velkou zásluhu na obratu měl obránce Andrea Masiello. Nebýt jeho, domácí by pravděpodobně dovedli zápas do vítězného konce. V 50. minutě se totiž do vápna Atalanty řítil osamocený snajpr Arkadiusz Milik, jenž přehodil gólmana a pomalu začínal slavit druhou branku. Jenže předčasně. Dobíhající stoper dokázal po famózním sprintu vykopnout míč z brankové čáry a odkopnout ho do bezpečí.

Balon sice už byl značnou částí za čárou, ne však celým objemem, což potvrdila i gólová technologie.

Zatímco Milik a jeho spoluhráči nechápavě zírali, co se vlastně stalo, hosty tento moment nakopl. Během následné půlhodinky se prosadili Duvan Zapata, který dal už 21. gól v probíhající sezoně italské ligy, a Chorvat Mario Pašalič. „Orobici“ si tak nakonec odvezli cenné tři body.

Pokud Atalanta zvládne závěrečných pět kol, během nichž změří síly třeba s Laziem či již jistými šampiony z Juventusu, může dorovnat nebo i překonat své historicky nejlepší umístění. Tím je čtvrté místo z předminulé sezony, jež by jí díky vylepšenému koeficientu tentokrát zaručilo premiérovou účast v základních skupinách milionářské Ligy mistrů.