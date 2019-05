Nová výzva pro Pavlenku? Českou oporu Brém vábí gigant Juventus | iSport.cz

Pavlenka má za sebou solidní druhý rok v dresu Brém. Ve 34 ligových zápasech 47krát inkasoval, udržel sedm čistých kont a výrazně přispěl k tomu, že Werder obral o body Borussii Dortmund a ve vzáemných kláních trápil i šampiona z Mnichova. Brémy nakonec zakončily sezonu na osmé příčce, jen bod za místy zaručujícími kvalifikaci do pohárové Evropy. Pavlenka by se ale přece jen mohl do evropských pohárů podívat, jen už v jiném dresu.

Sport Bild totiž informuje o tom, že nabídku na něj chystá Juventus. Ten teď disponuje brankářskou dvojicí Wojciech Szczesny - Mattia Perin. Druhého jmenovaného, bývalého gólmana Janova a reprezentační dvojku Itálie, ale hodlá pustit, podle posledních zpráv do AS Řím. Szczesnému, bývalému gólmanovi Arsenalu, tak bude chybět parťák. Na tohle místo si šéfové italského giganta v čele s Pavlem Nedvědem vyhlédli právě Pavlenku.

27letého Čecha by mohla taková výzva zajímat, jedinou překážkou by snad mohla být menší vytíženost. Zatímco v bundeslize nechyběl Werderu ani v jednom utkání, v Itálii by to měl těžší. Mattia Perin, jehož roli by převzal, odchytal jen devět ligových střetnutí, v poháru a lize mistrů sledoval dění z lavičky.

"Jiří Pavlenka u nás odehrál vynikající sezonu, potvrdil své výkony z prvního, silného ročníku. Je tak jen logické, že se zajímají jiné kluby," prohlásil manažer Werderu Frank Baumann pro Bild. "Ale o zájmu Juventusu nic nevíme. Jsme úplně v klidu, Jiří se v Brémách cítí velmi dobře," dodal. I podle informovaných zdrojů iSport.cz zájem není tak vážný, jak se může zdát.

Pavlenka přišel do Brém jako český šampion se Slavií v roce 2017, tehdy za tři miliony eur (77 milionů korun). Jeho současná tržní hodnota je podle specializovaného serveru Transfermarkt odhadována na 12 milionů eur (308 milionů korun).